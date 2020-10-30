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Internacionales Viernes  30 de Octubre de 2020

Un medio europeo se hace eco del desalojo de Guernica

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