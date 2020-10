Dos estrategias de política fiscal distinguen qué economías se recuperarán más rápido de la crisis económica de 2020

Ante el Covid-19, surgido en un pueblo de China y extendido en pocos meses a cada rincón del mundo, los gobiernos decidieron aplicar una política de “cuarentena universal”. Con escasas excepciones, los gobiernos no distinguieron rangos de edad, ni tampoco aquellas ciudades o pueblos con menos densidad poblacional, y menos exposición a los contagios. Fue la decisión política de aplicar una cuarentena universal, y no la existencia del Covid-19, lo que estranguló a la economía, destruyendo empresas y empleo. Al mismo tiempo, los gobierno enfrentaron esta situación con medidas fiscales y monetarias fuertemente expansivas, tratando de sostener la actividad y el empleo, pero al mismo tiempo agravando los desequilibrios fiscales y tomando preocupantes niveles de deuda.

Si las medidas de cuarentena se suspenden hacia el cierre de este 2020, observaremos un 2021 con rebote de actividad económica y generación de empleo, teniendo que distinguir entre economías que rebotan lo suficiente para recuperar el potencial de producción y el pleno empleo, y otras economías que quedarán más rezagadas, teniendo que esperar más tiempo para alcanzar nuevamente el potencial de producción pre-cuarentena.

Al respecto, me parece oportuno recordar dos casos históricos que resumen estrategias de política fiscal bien diferentes. De un lado, al Estados Unidos de posguerra; del otro lado, la Argentina de 2001.

El milagro de posguerra de Estados Unidos con una política fiscal contractiva

David Henderson estudió en un artículo el milagro económico de posguerra en Estados Unidos. El gráfico No. 1, de hecho, se incluye en ese documento mostrando que después de incrementar el gasto del gobierno federal del 6 al 44 % del PIB durante la segunda guerra mundial (1939-1945), la política fiscal fue fuertemente contractiva volviendo a un nivel apenas superior al de pre-guerra. Estados Unidos fue capaz de contraer el gasto del 44 al 9 %, lo que significa una contracción de 35 puntos del PIB en tan solo dos años.

Figura No. 1: Gasto del gobierno federal como % del PBI, 1929-1950

Fuente: David Henderson, The U.S. postwar miracle

Henderson explica que esto contribuyó al despegue de la economía americana, con fuerte creación de empleo, lo que logró captar a todos los soldados que volvían de la guerra e introducirlos en la estructura productiva.

Recuperación económica argentina tras su crisis de 2002 con una política fiscal expansiva

El caso exactamente contrario es el que ocurrió en Argentina tras su crisis de 2001-02. Tras abandonar la convertibilidad y devaluar casi un 300 % su moneda, pesificando depósitos y rompiendo contratos la economía cayó más de 10 % del PIB en 2002. La pobreza llegó al 50 %, y el desempleo superaba el 20 %. La manera en que se enfrentó la situación fue con un fuerte gasto público, pasando del 25 % promedio que existió entre 1961 y 2002 al 44 % existente en 2013, creando programas y planes sociales que permitieron pasar de 2 a 8 millones de beneficiarios. Las provincias crearon empleo público absorbiendo a los desocupados y subocupados, lo que permitió en 2008 mostrar tasas bajas de desempleo. La pobreza se redujo a la mitad.

Figura No. 2: Gasto público argentino como % del PBI, 1961-2013

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda

La situación, sin embargo, era algo distinta de lo que los datos mostraban. Lo cierto es que la política fiscal expansiva contribuyó en “ocupar” a los desocupados, pero el aparato productivo no pudo reactivarse para absorber a aquellos que no encontraban empleo. De hecho, tras recuperar el nivel de actividad de la década anterior, la economía no pudo crecer, lo que se explica en el gasto exorbitante que dejó ese gobierno, con presión tributaria récord, alta inflación y un alto nivel de deuda interna (en esos años incluso de estatizó el sistema de pensiones y se volcaron miles de millones de dólares al mercado en forma de gasto público).

Para cuando Mauricio Macri dejó su gobierno en 2019, la Argentina todavía tenía serios problemas para revertir este incremento del gasto público, chocando cualquier intento de austeridad con los derechos adquiridos de los necesitados.

El éxito en la recuperación económica 2021 dependerá de revertir la política fiscal 2020

Existe un factor común entre lo que hizo Estados Unidos en el marco de la segunda guerra mundial, lo que hizo el gobierno argentino ante la depresión de 2002 y lo que hoy hacen los gobiernos ante la situación actual de pandemia global: en los tres casos, ante la situación social compleja que tocó vivir, los gobiernos decidieron aplicar políticas fiscales expansivas.

La diferencia, sin embargo, entre el caso americano y el argentino se dio en el momento en que tuvieron que optar por un camino de recuperación. Estados Unidos retornó al nivel de gasto pre-guerra, y dejó en manos del mercado la recuperación de la actividad y la generación de empleo. La economía americana emergió con un milagro económico sin precedentes que la colocó en un lugar privilegiado del orden económico mundial.

Argentina, por el contrario, jamás pudo volver al gasto pre-crisis, y dejó en manos del Estado la recuperación de la actividad y la generación de empleo. Se consumió el capital y achicó el mercado, con alta presión tributaria, deuda y emisión. Aun antes de la pandemia, en diciembre de 2019 Argentina aun no podía superar el nivel de actividad de 1998, cuando todavía el gasto era más limitado.

Los gobiernos tendrán que elegir entre estos dos caminos. Quienes logren reducir el gasto público al nivel pre-pandemia, estarán dejando en manos de las empresas privadas la recuperación de la actividad y el empleo. Los gobiernos que fracasen en hacerlo, y sigan más bien el camino argentino con un mayor tamaño del estado y fuerte generación de empleo público, se consumirán el capital, verán reducidos sus niveles de productividad, lo que a su turno impactará sobre ingresos y consumo.