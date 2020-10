El mundo está muy interesado en las elecciones de Estados Unidos y apoya a Biden, según una encuesta

Una encuesta realizada a 10 países arrojó que hay un gran interés en las inminentes elecciones de Estados Unidos y, además, concluyó que la mayoría de los respondentes tiene preferencias por el candidato presidencial Joe Biden.

WIN International encuestó a la población de las naciones del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos) junto con otros tres países (Argentina, Perú y España) a fin de conocer sus opiniones sobre los próximos comicios en EE.UU. y algunas políticas específicas del mandatario Donald Trump en los últimos cuatro años.

“Detectamos un alto interés en los países encuestados en las próximas elecciones en Estados Unidos,” sostuvo Vilma Scarpino, Presidente de WIN International Association. “Si las elecciones estuvieran en manos de esta población, el exvicepresidente Biden sería la clara elección. Pero tenemos que ver qué deciden los estadounidenses”.

“A pesar de que Biden es poco conocido por la población argentina, los argentinos expresan una clara elección por el exvicepresidente a la hora de pensar en las próximas elecciones en Estados Unidos, que son seguidas con alto interés por la población. Un 66% de los argentinos tiene una mala opinión de Trump, y las críticas se centran en sus políticas inmigratorias y medioambientales”, señala Constanza Cilley, Directora Ejecutiva de Voices.

Interés en las elecciones en Estados Unidos

En los 10 países medidos se encuentra un fuerte interés en las próximas elecciones en Estados Unidos. De hecho, en la mayoría de los países, más de 7 de cada 10 entrevistados reportaron interés.

En EE.UU. un 97% de los entrevistados tiene mucho o bastante interés, seguidos de Alemania (85%). Los argentinos y los peruanos son los menos interesados, aunque el interés en mayoritario (56% y 59% respectivamente).

Opiniones acerca de Biden y Trump

Menos de un 40% de los respondentes en todos los países tiene una imagen positiva de Trump. Estados Unidos es el país que tiene mejor imagen sobre Trump (35%), pero incluso allí son más los respondentes que indicaron que tienen una opinión negativa acerca de Trump que positiva (59% negativa).

Trump tiene peor imagen en Alemania y Francia, con un 83% de los ciudadanos de esos países así manifestándolo. Le sigue Canadá (81%) y Reino Unido (80%). En Argentina, un 19% señala tener una imagen positiva de Trump, un 66% negativa y un 15% no responde.

Por el contrario, el candidato presidencial estadounidense Joe Biden tiene una opinión favorable en la mayoría de los países que formaron parte del estudio, siendo su imagen positiva más alta que la negativa.

En Estados Unidos, sin embargo, hay un empate entre las opiniones positivas y negativas acerca de Biden (42% para ambos). Canadá, por su parte, tiene la mejor imagen de Biden, seguida de Francia y Alemania.

Comparado con Trump, Biden presenta niveles de no respuesta mayores. En Argentina el desconocimiento trepa al 68%, siendo junto a Perú (67%) los países que tienen menos imagen formada acerca de este político.

Si estos países pudieran votar, ganaría Biden

En todos los países que formaron parte de esta encuesta, los votos se inclinarían hacia Biden, si ellos pudieran votar (se excluyó de esta pregunta a los ciudadanos de Estados Unidos).

Canadá es el país que muestra mayor entusiasmo hacia Biden (68% lo votaría y 14% a Trump). Un 13% no votaría a ninguno y un 5% no sabe o no responde. Alemania también muestra un similar entusiasmo por Biden: 66% votaría a Biden y 8% a Trump.

En Argentina casi la mitad menciona que no votaría a ninguno o no responde, mientras que un 40% se inclina por Biden y un 15% por Trump.

Críticas a las políticas de Trump

En la encuesta se consultó sobre el acuerdo que tienen nueve decisiones políticas de Trump durante sus últimos cuatro años de gobierno y los respondentes mostraron una fuerte desaprobación.

La decisión de retirarse del Acuerdo Internacional sobre el Clima tuvo la máxima desaprobación. Todos los países la desaprobaron, incluyendo los ciudadanos de Estados Unidos.

El compromiso de Trump de construir un muro entre Estados Unidos y Méjico también obtuvo fuertes críticas. A diferencia de esta, la política que genera mayor acuerdo es la de negociar con Corea del Norte acerca del programa nuclear (45% de acuerdo entre los países del G7).

En Argentina, al igual que a nivel general, se destaca la retirada del Acuerdo Internacional por el Clima como una política desacertada (62% está en desacuerdo). A su vez, los argentinos centran sus críticas en políticas que tienen que ver con la inmigración tal como el muro en la frontera con Méjico (69%) y la decisión de aceptar menos inmigrantes (60%).

Metodología

La encuesta se realizó en 10 países usando metodologías CAWI / online y se entrevistó a 11,737 personas.

El campo se realizó entre el 9 y el 23 de Octubre de 2020.

El margen de error es entre 3.1 y 2.1 con un nivel de confianza del 95%.

Encuestadoras

Worldwide Independent Network of Market Research (WIN) es una red global que realiza investigación de Mercado y Encuestas de opinión en todos los continentes. Y Voices! es integrante de la red realizando los estudios en Argentina.

Voices! Research & Consultancy es una empresa con foco en la investigación social, política y de mercado, con el objetivo de proporcionar consultoría a las organizaciones usando rigurosas metodologías y enfoques.