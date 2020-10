Hebe de Bonafini: “Hay que sacarles tierras a los ricos, la mitad de lo que tengan”

Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, criticó el operativo de desalojo de la toma de terrenos en Guernica y aseguró que “hay que sacarles tierras a los ricos, la mitad de lo que tengan”. Además tuvo dura palabras contra Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta.

Tal como ocurre todos los jueves, la referente de Derechos Humanos brindó su discurso, en este caso, sobre la situación de la toma en Guernica. “Fue injusto y muy violento con los que menos tienen. Lo que estaban ahí no estaban preparados para enfrentar a esos verdugos, que son las fuerzas policiales”, comenzó diciendo y se preguntó si “van a actuar de la misma manera para desalojar a los ricos que ocuparon los barrios que no tienen escritura y no pagan impuestos”.

A su vez, Bonafini aseguró que el operativo “nos retrotrajo a tiempos que no queremos volver a pasar”, y añadió: “No queremos a la Policía desalojando a los pobres, la queremos desalojando a los ricos. No que le peguen. Pero si les mandamos 5 mil tipos armados, los ricos se van a cagar en las patas”.

“Si tienen 100 mil hectáreas, saquémosle la mitad. 50 mil. No es tanto. Les quedan otras 50 mil. Hay gente que no tiene un metro. Tienen 40 mil hectáreas, saquémosle 10 mil y le damos a cada familia tres hectáreas. Hablo de tierras improductivas”, reclamó.

Hebe de Bonafini también aprovechó para criticar al presidente Alberto Fernández: “Cuando usted haga una buena cosa, como privatizar Vicentin, sacarles los puertos y empezar a dar las tierras que no son de ellos, a lo mejor la gente lo va a empezar a aplaudir“.

“Lo dieron vuelta y pusieron lo que quisieron. Esto es igual que cuando le pegan a una mujer. Si la mujer se deja el primer empujón y se queda, después viene el cachetazo, la violación y terminan muertas. Ojo con ceder tanto y darle tanta bola al enemigo. No podemos gobernar con el enemigo”, opinó en contra de la aprobación del Presupuesto para el próximo año.

Hebe contra Horacio Rodríguez Larreta

Sin embargo, el mandatario no fue el único que fue criticado por Hebe ya que también le dedicó un mensaje al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Es una rata inmunda. Un ladrón que hizo campaña al lado suyo y se cree que puede ser presidente. Ese es nuestro enemigo, el que nos roba en la cara y nosotros estamos diciendo amén”.