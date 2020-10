Elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2020: Trump y Biden coinciden en Florida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden, coinciden este jueves en uno de los principales campos de batalla de la campaña electoral: Florida. Después de California (demócrata) y Texas (donde Trump estaría teniendo una leve ventaja) Florida es uno de los estados que más votos electorales reparte (29) al igual que Nueva York (demócrata).

Con horas de diferencia, ambos se presentarán en Tampa (Hillsborough) buscando garantizarse el más importante de los 'swing states'. Trump está luchando por retener el control de Florida –estado que ganó en 2016– incluso a pesar de que el condado de Hillsborough está cada vez más cerca de los demócratas. Sin embargo, con un crecimiento anualizado de 33,1% en el tercer cuatrimestre, el presidente basó su discurso en la recuperación de la economía norteamericana y aseguró que “nunca cerraremos [el país] de nuevo”, incluso pese a que la pandemia está empezando a estresar el sistema sanitario de algunos estados.

A diferencia de Trump, que realizó su evento en el estacionamiento del estadio Raymond James, con varios asistentes y sin distancia social, Biden optó por un evento al estilo ‘auto cine’, es decir, las personas deberán permanecer en sus autos, para maximizar las condiciones de seguridad. Fue el segundo evento de Biden en Florida, más temprano había hecho una escala en Broward (al sur del estado). Es la segunda vez que visita el estado en un mes, mientras que Donald Trump ya viajó cuatro veces, síntoma de la importancia que ambos candidatos le asignan a ese estado.

Según el promedio que elabora RealClearPolitics en base a una decena de encuestas, Biden estaría liderando la carrera nacional con casi 8 puntos de ventaja sobre Trump. Sin embargo, en los ‘swing states’ esa diferencia se acorta a 3,5. De hecho, hasta ayer se registraba un empate técnico en Arizona y márgenes muy estrechos en Florida (1,4 arriba Biden), Carolina del Norte (0,6 para Biden) y Georgia (0,4 a favor de Biden).

Según una encuesta de Reuters/Ipsos, el 49% prefería a Biden sobre Trump (47%), aunque la diferencia es muy corta y muestra que Trump ha ganado terreno en los últimos días. Por otra parte, el 48% de los votantes probables dijeron que Biden manejaría mejor la pandemia, mientras que el 42% confiaría más en Trump. Alrededor del 52% dijo que Trump sería mejor administrando la economía, frente al 41% de Biden.

Récord de voto adelantado influye en la campaña

Más de 80 millones de estadounidenses (de aproximadamente 156 millones en total) han emitido sus votos para las elecciones presidenciales de la próxima semana, según el recuento del jueves del Proyecto de Elecciones de Estados Unidos (USEP) de la Universidad de Florida, por lo que se prevé la mayor tasa de participación en más de un siglo.

Los datos de los estados sobre quién ha votado anticipadamente muestran que las boletas emitidas por los demócratas registrados hasta ahora superan a las emitidas por los republicanos registrados. Si bien, la afiliación a un partido no indica necesariamente a qué candidato apoyaron. A diferencia de 2016, cuando los demócratas alineados con Bernie Sanders decidieron no votar antes que votar por Hillary Clinton, esta vez las encuestas muestran que la gran mayoría de los votos tempranos emitidos por los demócratas inscritos probablemente sean para Biden, lo que abre la posibilidad de que el candidato parta con una ventaja considerable el día de las elecciones.

En los 20 estados que publican el registro de votantes anticipados, más de 17,4 millones de demócratas habían votado en comparación con los 10,8 millones de republicanos, según las cifras recopiladas por el USEP. Es probable, no obstante, que muchos republicanos estén esperando para votar el 3 de noviembre. Por otra parte, alrededor de 47 millones de estadounidenses que han votado hasta ahora no están afiliados a ningún partido o viven en un estado que no informa públicamente sobre los registros partidarios de los votantes.

Los republicanos sostienen que las votaciones anticipadas se han limitado a "canibalizar" el voto de Biden del día de las elecciones, y que la mayoría de los demócratas simplemente votaron un día diferente.

La campaña de Biden reconoció que muchos, si no la mayoría, de sus votantes tempranos habrían aparecido el día de las elecciones de todos modos. Sin embargo, el hecho de tener tantos votos ya emitidos les permite centrar sus recursos en convencer a los votantes poco frecuentes para que acudan a las urnas o en persuadir a independientes o incluso a los de tendencia republicana que aún no se han decidido, dijeron funcionarios.