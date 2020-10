SeSocio: 2000

Las claves para empreder

“Al emprender los desafíos son inmensos, se presentan todos los días”

Guido Quaranta, CEO de SeSocio, contó cómo surgió la idea de crear el market place de inversiones y la importancia de formar un equipo comprometido con los objetivos de la compañía.

Cómo surgió la idea de crear SeSocio, la importancia de inculcarle la cultura de la compañía a los colaboradores y los desafíos diarios que esto implica, fueron algunos de los aspectos que analizó Guido Quaranta, CEO del market place de inversiones.

“SeSocio nació para satisfacer mis necesidades de emprender. En el pasado, como trabajador en relación de dependencia, había tenido un montón de ideas para llevar a cabo proyectos y no las había podido llevar adelante. Básicamente porque no tenía acceso al capital. Por otro lado, tenía una buena posición en distintas empresas privadas y tenía unos ahorros. Me di cuenta que me hubiera gustado, con esos ahorros, invertir en proyectos similares a los míos que fueron llevados a cabo por otras personas. Entonces lo que me di cuenta que había que crear un market place donde emprendedores o gente con buenas ideas posteara sus proyectos y los inversores decidieran en cuál de ellos invertir”, contó Quaranta.

Aunque, claro, el camino del emprendedor no es sencillo. “Los desafíos son inmensos, desafíos tenés todos los días. Crear una empresa y emprender consiste en lidiar con personas, proveedores, clientes. También tenés el equipo interno, donde cada persona es un mundo y hay que educarla, hay que contagiarla de la cultura de la empresa, para que nosotros podamos ir donde queremos ir. Nuestra empresa es una empresa escalable, que tiene que crecer a un ritmo exponencial. Y meterse al ritmo de la empresa no es fácil. Muchas veces los proveedores no van a la misma velocidad que uno”, señaló Quaranta.

También destacó que, a la hora de buscar un socio para llevar adelante un emprendimiento, hay que “encontrar a la persona que esté alineada en la misión de la compañía y en la velocidad a la que querés ir”. “Y la velocidad es importantísima, es la que cambia entre una start up exitosa y una que no lo es”, sostuvo Quaranta quien, en relación a la formación de un equipo, detalló: “Creo que uno de los objetivos fundamentales como CEO de una empresa es contratar gente que sepa mucho más que uno en cada una de las áreas”.