"En la pandemia, tenemos un pie en la coyuntura y otro en el largo plazo"

Martín Galdeano tiene 22 años de experiencia en Ford. Ingresó a la compañía gracias a un programa de pasantías, se desarrolló en el área de finanzas, estuvo en áreas de planeamiento financiero y en asignaciones internacionales en Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Asumió como presidente de la empresa automotriz el 1 de julio, en plena pandemia, y durante su disertación contó detalles del desafío que ello implica, aunque aclaró que el objetivo es –además de atender la coyuntura- pensar en el largo plazo.

“Asumir la presidencia en plena pandemia es un lindo desafío. Es un momento raro por la interacción con los equipos, que están en sus casas. Me tocó en anterioridad vivir otras crisis financieras y económicas, pero nunca como esto. Nunca algo que combine los vaivenes de la salud y del mundo, y el efecto que esto tiene en la economía en general y en nuestro negocio en particular. Me tocó vivir la crisis de 2001/2002, estar en el medio de la crisis automotriz en Estados Unidos en 2008/2009. Nunca algo como esto, donde la prioridad sea la salud de las personas y cómo hacer para gestionar el negocio en ese proceso”, sostuvo Galdeano.

En ese contexto, el presidente de Ford en el país sostuvo la importancia de no descuidar el largo plazo, “cómo manejar la coyuntura, la planta, y cómo tener un pie en el futuro”. “Nosotros entramos con la visión de manejar la coyuntura y proteger los recursos, que nos permitan salir del otro lado de la pandemia fortalecidos. Y proteger esa estrategia nuestra que tenemos de largo plazo. Eso es lo que intentamos hacer en esta pandemia. Y es algo que tiene en común con las crisis anteriores que me toco manejar”, remarcó Galdeano, quien agregó: “La pandemia va a pasar y hay que estar listo de la mejor manera como equipo y compañía para lo que viene para adelante”.

Por efecto de la cuarentena, la compañía frenó su producción el 20 de marzo y retomó su actividad, protocolos mediante, a fines de mayo. “Desde entonces, no dejamos de aumentar la producción. Hoy estamos un 10% arriba de los niveles de prepandemia. La verdad que es algo que no imaginábamos cuando nos sentábamos y teníamos la pandemia adelante nuestro”, señaló Galdeano, quien sostuvo: “Me pone contento que, en la dicotomía entre manejar la coyuntura, cuidar los recursos financieros, tuvimos el equipo enfocado para proteger el largo plazo. En ese largo plazo, continuamos nuestro plan de lanzamiento, electrificando nuestros portafolios, seguimos enfocados en hacernos fuertes en pick up, eso siguió funcionando alineado con nuestra estrategia”.