Miércoles negro: Wall Street se desploma y arrastra a los bonos y acciones locales

Las bolsas del mundo caen este miércoles por temores a una segunda ola de contagios de coronavirus y la mayor volatilidad que provocan la incertidumbre en torno al resultado de las Elecciones 2020 en EE.UU. Esto, a su vez, arrastra a los activos locales, que volvían a operar en rojo.

Los principales índices accionarios de Wall Street registran importantes caídas, con un retroceso mayor al 2% tanto para el Dow Jones, el S&P500 y el Nasdaq, que pierden 2,24%, 2,2% y 2,6% respectivamente.

Las bolsas de Europa también pierden posiciones con caídas mayores el 4% como el caso de la bolsa alemana que cae 4,05%. El Stoxx600 que agrupa las 600 compañías más importantes del viejo continente retrocede 3,65%. El Ibex35 de España y la bolsa de Milán caen 2,4% y 3,2% respectivamente. La bolsa de Londres y de Paris pierden 2.9% y 3,5%.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) sostuvieron que el pesimismo se da debido a que los mercados continúan monitoreando los crecientes casos de Covid y el endurecimiento de las restricciones en diferentes partes del mundo.

“La aceleración de los contagios renovó los temores sobre el ritmo de recuperación económica y empeoró el sentimiento de los inversores a menos de una semana de las elecciones presidenciales norteamericanas. En Europa, la canciller alemana, Angela Merkel, habló de volver a cerrar bares y restaurantes, mientras que en Francia se espera que anuncien nuevas medidas. La volatilidad en este sentido crece -el índice VIX aumenta hacia los 36,6 puntos- y los principales índices europeos tocan mínimos de los últimos tres meses”, explicaron desde PPI.

Por su parte, Mark Haefele, director de inversiones del banco de inversion UBS, publicó una nota en la que advirtió que "la incertidumbre sobre las restricciones de movilidad relacionadas con Covid-19 y la política estadounidense significa que deberíamos esperar que la volatilidad se mantenga elevada durante el resto del año". Pese a ello, agregó que siguen siendo optimistas de mediano plazo.

“Con diez vacunas candidatas en ensayos de última etapa a nivel mundial, nuestro escenario central es que las restricciones pueden comenzar a levantarse para el 2T21 (segundo trimestre de 2021), lo que ayudará a que las ganancias corporativas se recuperen a los máximos previos a la pandemia para fines de 2021”, dijo el especialista.

Impacto en bonos y acciones locales

Este escenario bajista arrastra a los bonos argentinos, que caen en su mayoría más de 1,5%.

La parte corta de la curva de ley internacional opera a la baja, con el Global 2029 y 2030 cayendo 1,48% y 1,58% respectivamente. En el tremo medio, los bonos a 2035 y 2038 registran pérdidas respectivas de 1,5% y 1,8%, mientras que en el extremo más largo de la curva, los Globales 2041 y 2046 caen 1,7% y 1,5% respectivamente.

Con estos retrocesos, los bonos vuelven a ampliar sus spreads y la curva de tasas de los bonos se vuelve a desplazar al alza con rendimientos que van desde 16,5% en la parte más corta y 14,4% en la más larga. Así, la curva se muestra desplazada al alza e invertida, ambos síntomas de la incertidumbre y desconfianza que recae sobre los bonos locales.

Misma dinámica se observa en los bonos de ley local. La parte corta de la curva cae 0,5% y hasta 1,3% mientras que la parte media y larga se registra un descenso de hasta 1,5%. Los bonos rinden 17,6% en la parte más corta y 15,4% en el extremo más largo y al igual que los bonos de ley internacional, la curva se muestra desplazada al alza y con una pendiente negativa (invertida).

La caída de los bonos coincide con una suba del riesgo país que se ubica en 1485 puntos subiendo 1,8% o 26 puntos básicos respecto del cierre de ayer. Con este avance, el índice que mide JP Morgan acumula una suba de 37% desde que se concretó el canje de deuda, tras lo cual cayó a 1083 puntos básicos.

Más profundas eran las caídas que exhibían las acciones argentinas en Wall Street. Los adrs de Edenor e YPF lideran las pérdidas, con retrocesos respectivos de 6,7% y 6,6%. Le siguen Pampa Energía, Cresud y TGS que pierden 4,6% 4,4% y 4,3% respectivamente. El sector financiero cae hasta 4,08% con las acciones de BBVA Argentina a la cabeza, mientras que Banco Macro cede 3,5%, Grupo Financiero Galicia, 3,8% y Grupo Supervielle, 1,25%.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones remarcaron que se mantiene el pesimismo entre los inversores. “En esta coyuntura donde reina el pesimismo, un respaldo del Fondo sería una señal que ayudaría a calmar al mercado y frenar las caídas en los distintos activos. La atención estará en las condiciones del acuerdo, donde los inversores celebrarían políticas que se acerquen a la ortodoxia”, dijeron.

A su vez, remarcaron que las ventas del BCRA se encuentran en niveles preocupantes.

“Este martes, el BCRA vendió cerca de u$s 80 millones de divisas y acumula ventas en torno a los u$s 130 millones en los dos primeros días de la semana. Si nos concentramos en el balance mensual, el BCRA acumula ventas de u$s 849 millones, a un ritmo promedio diario de u$s 47 millones. La dinámica parece ininterrumpible, a menos que se genere un fuerte cambio de expectativas en el corto plazo. La salida de depósitos tiene un impacto indirecto en las reservas, ya que por cada dólar de depósito que se retira, implica alrededor de 15 centavos de dólar que sale de las reservas del Banco Central. Por esto, es importante generar confianza para que vuelvan a ingresar dólares al sistema financiero y alimenten las reservas de la entidad monetaria, pero hace falta confianza, un plan económico creíble y resolver el déficit fiscal”, advirtieron desde PPI.