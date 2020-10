Polémica: la RAE analiza incluir al lenguaje inclusivo y la palabra “elle” causó ira en redes

Frente a la polémica del lenguaje inclusivo, el pronombre “elle” está siendo estudiado por el Observatorio de Palabras de la Real Academia Española. Aunque actualmente la palabra no está, la palabra no está dentro del diccionario. El Observatorio de Palabras analiza neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros. “La presencia de un término en este observatorio no implica la RAE acepte su uso”, aclara el organismo.

‘Elle’ fue definido por la RAE como un “pronombre de uso no generalizado creado para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes”. Este pronombre hace alusión al género no binario, es decir, a las personas que no se autoperciben ni como hombres ni como mujeres.

Más de 100 términos están bajo análisis: ciberataque, mutear, loguear, videollamada, encuarentenar, eficientizar, influencer, sanitizar, hashtag, playlist, barista, podcast, webinar son algunas de las palabras que están siendo ‘observadas’.

La Real Academia de la Lengua Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) rechazaron al lenguaje inclusivo en un libro llamado “Libro de estilo de la lengua española, según la norma panhispánica”.

Según la RAE, no es necesario hacer alusión a “todos y todas”. Tampoco está de acuerdo con el uso de ‘x’, ‘@’ o ‘e’. El género masculino “puede abarcar el femenino en ciertos contextos”, explican en el primer capítulo del libro.

La palabra ‘elle’ es producto de la sociabilidad humana, como tantas otras. El lenguaje no representa al mundo sino que lo construye. "Es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno [de] los dos géneros tradicionalmente existentes. Su uso no está generalizado ni asentado", sostiene la academia. El pronombre forma parte de un nuevo fenómeno cultural. El lenguaje es una competencia compartida entre individuos y se transmite de generación en generación. Cada vez es más común entre los jóvenes identificarse con sus pronombres y asumir diferentes auto percibimientos.

El término “cisgénero” también aparece dentro del Observatorio de Palabras. Lo definen como "el correlato opuesto de transgénero: designa a las personas en las que el sexo biológico y la identidad de género coinciden". Esta palabra podría ser agregada al diccionario.