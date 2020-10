El dólar blue se mantiene en $ 181 tras la exitosa licitación de bonos

Tras dos jornadas de alta volatilidad, el dólar financiero y el blue inician una nueva rueda en la que el foco volverá a centrarse en si persisten las intervenciones que propiciaron sus caídas. Es que de la mano de “manos amigas” y de pedidos a agentes de liquidación y compensación (ALyC) para que no realicen operaciones de contado con liquidación (CCL) ni MEP, el Gobierno logró que el paralelo caiga de $ 14 luego de haber alcanzado el viernes un récord de $ 195, al tiempo que llevó al CCL y al MEP a acumular bajas respectivas de 10,2% ($ 18,46) y 6,2% ($ 10,11) desde sus máximos del jueves último.

A ello debe sumarse, por un lado, el impacto que tendrá la exitosa licitación de bonos que realizó ayer el Ministerio de Economía, que le permitió devolverle otros $ 100.000 millones al Banco Central (BCRA) en concepto de adelantos transitorios. Pero por el otro, el hecho de que la entidad que preside Miguel Pesce volvió a perder reservas y acumula una caída de unos u$s 130 millones en las primeras dos jornadas de la semana.

El dólar blue inicia la jornada en $ 181, valor al que descendió ayer luego de perder $ 9. Cabe recordar que las pérdidas que acumula el paralelo en las últimas 48 horas responden, en buena medida, a la aparición de "manos amigas" que fortalecieron la oferta.

El dólar mayorista, por su parte, comienza la rueda dos centavos por debajo del cierre de ayer, a $ 78,28 por unidad. En dólar minorista, en tanto, se mantenía sin cambios en $ 82,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA)

Mirá también ¿A cuánto se está endeudando el Gobierno para calmar la brecha? El costo que deberá pagar el Gobierno por los u$s 1600 millones emitidos en dólar linked es de 0,1%. Sin embargo, deberá pagar pesos atados a dicho bono y el costo final será la tasa de devaluación. La curva de dolar futuro espera una suba del 75% a un año y de 80% a 18 meses. Además el Gobierno vende en el mercado bonos en dolares que rinden 16% para calmar a la divisa. Por JULIÁN YOSOVITCH

Un gesto con impacto limitado

Respecto del impacto que podría tener la exitosa colocación de bonos que realizó la Secretaría de Finanzas en la brecha cambiaria, analistas del mercado coinciden en que será limitado. El problema de fondo se mantiene, coinciden.

“Me parece que para que tenga un efecto contundente, el Gobierno tiene que dar señales de consolidación fiscal y monetaria que hoy por hoy no aparecen. La presión se explica, en gran medida, como consecuencia de la falta de certidumbre política y la expansión del déficit fiscal que fue financiada casi enteramente con emisión monetaria”, analizó Juan Ignacio Paolicchi, de Eco Go. “Quizás el acuerdo con el FMI le pueda dar un ´sello de calidad´ al programa del Gobierno y así ayudar a bajar la brecha. Pero creo que están entendiendo por dónde viene el problema, por eso las licitaciones o el anuncio de que van a retirar $ 100.000 millones por adelantos transitorios, pero si no pegan un volantazo creo que no es muy sostenible”, agregó.

Matías Rajnmerman, economista jefe de Ecolatina, sumó: “Creo que la señal fiscal por la devolución de adelantos transitorios puede ayudar un poco, pero no creo que cambie el curso de los acontecimientos. Me parece que si se reduce la brecha es más porque el dólar está en niveles muy caros que por este gesto. Hay que recordar que si uno viene con dólares de afuera, se encuentra con la Argentina más barata de los últimos 30 años”.