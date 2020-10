Washington Post, durísimo con Argentina: “Aplicaron una cuarentena rígida y ahora los casos explotan”

El diario estadounidense The Washington Post criticó la extensa cuarentena de Argentina para frenar la propagación del coronavirus, en vistas de que el país tiene más de un millón de contagios y casi 30.000 muertos. Y lo hizo narrando la historia de un abogado argentino en esta pandemia.

"Cuando el coronavirus llegó a Argentina, Andrés Bonicalzi se preparó para los sacrificios que vendrían. Abogado en Buenos Aires, comenzó a trabajar desde su casa, canceló sus visitas semanales a sus padres y prometió mantener a su hijo dentro. El gobierno anunció uno de los cierres más estrictos del mundo. Las próximas semanas serían difíciles.

Pero esas duras semanas se han convertido en siete meses, y gran parte del cierre de Argentina , que se cree que es el más largo del mundo, se sigue prolongando", reseñó el periódico.

Tanto sacrificio, Bonicalzi a veces piensa, ¿y para qué? El país sudamericano se ha convertido en uno de los criaderos más explosivos del coronavirus. A principios de agosto, menos de 200.000 argentinos habían contraído el virus. Desde entonces, esa cifra ha aumentado a 1,1 millones -1 de cada 44 personas- y 28.000 han muerto.

"Un fracaso", dijo Bonicalzi al periódico estadounidense. "Las expectativas han tenido poco en común con la realidad".

"Los argentinos están ahora lidiando con un sentido colectivo de agotamiento y desmoralización, incluso de incredulidad. Se tomaron la enfermedad en serio desde el principio, escucharon a los expertos, confiaron en sus líderes. No descartaron la enfermedad como un pequeño resfriado, como muchos hicieron en Brasil. No cedieron a la polarización tóxica, al menos inicialmente, como en los Estados Unidos. No tenían las altas tasas de desigualdad y pobreza de la India", continúa el Washington Post.

"Sin embargo, la Argentina se encuentra ahora entre todos esos países, entre los cinco primeros del mundo en cuanto a casos de coronavirus", lamenta.

"Los argentinos están ahora lidiando con una sensación colectiva de agotamiento y desmoralización, incluso de incredulidad. La mayoría de la gente tiene una sensación de fracaso, de que las medidas de salud han fracasado", citó el diario a Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Epidemiología Pediátrica. "Esto ha aumentado dramáticamente en los últimos tres meses".

El diario estadounidense también señala que "no está clara la mezcla precisa de factores que han llevado a las cifras de la Argentina a un pico. Parece que los esfuerzos del país para controlar el virus fueron desbaratados por un conocido elenco de enemigos -pobreza, desigualdad, deficiencias en la atención de la salud, fallos en las pruebas- pero también, según algunos analistas, por la gravedad del propio bloqueo. Cuando las medidas se suavizaron un poco, dicen, los argentinos saltaron a la oportunidad de interacción social", apuntó.