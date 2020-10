Czerwonko de UBS sobre Argentina: “El mercado está preocupado por la inacción”

En un contexto global convulsionado por el coronavirus, los riesgos de una segunda ola, la histórica caída y más importante recuperación del mercado americano, junto con las elecciones presidenciales en EEUU la toma de decisiones de inversión en este contexto resulta un desafío. Además, en lo local, Argentina transita una crisis sin precedentes, con un rally del dólar que no parece tener techo y con la falta de un programa macroeconómico consistente que se traduce en un deterioro de los activos. Los bonos rinden 17% en un mundo de tasas en 0%. Para tener una visión de la actualidad de mercados emergentes en general y de Argentina en particular, El Cronista conversó con Alejo Czerwonko, Ph.D, Chief Investment Officer (CIO) Emerging Markets Americas del banco UBS quien advirtió que “En este entorno de tasa hay que hacer un esfuerzo significativo para rendir 17%” y que hace falta un plan macro creíble.

¿Cómo está el mundo emergente en la recuperación económica?

Salimos de una depresión del segundo trimestre en el mundo emergente. Los datos macro del tercer y cuarto trimestre marcan una clara recuperación respecto del segundo trimestre. Ha sido un año de gran dispersión. De performance económica y de mercados financieros. Vemos que Asia Pacifico ha picado en punta, sobre todo el norte de Asia. China, Corea y Taiwain ya ha aplicado la casi normalización. Por el lado de sur de Asía, este europeo, medio Oriente y África, están rezagados. Incluso dentro de estas regiones, hay países mejor que otros en términos de recuperación económica. En la región, Brasil está más avanzado que países otros países. Esto correlaciona fuertemente con la inyección fiscal que cada país decidió implementar. El déficit fiscal de Brasil va a ser del 18,5% este año, contra otros déficits más moderados de la región. En México por ejemplo, el paquete fiscal es del 1%, mucho más moderados. Por eso Brasil se está recuperando más que México. Argentina tenía un problema serio y se le echo leña al fuego.

¿Cómo ves la actualidad macro local?

Tanto para Argentina como para toda Latam va a ser una recuperación complicada en lo económico, con un daño profundo en la tela socioeconómico de región. El desempleo va a tardar años en digerirse, la informalidad, que ya era alta va a permanecer alta. Las tensiones sociales por las desigualdades sociales van a permanecer a flor de piel y esto se va a traducir en tensiones políticas. Estamos hablando en recuperaciones lentas de muchos años. Creemos que para regresar a niveles de actividad previos a la pandemia en la región, va a ser recién bien entrados 2022. El promedio esconde grandes diferencias entre sectores y países.

Las tasas de interés fueron un factor clave que desestabilizó a la economía Argentina en años recientes. ¿Qué dinámica de tasas global vamos a ver en los próximos años?

Lo que observamos es que vamos a tener política monetaria comodaticia durante un periodo bastante extendido. Se ha visto un cambio en el marco de trabajo de la Fed, la cual cambió su objetivo de inflación del 2% hacia un objetivo mas flexible, tomándose un promedio, a la vez que la Fed va a estar dispuesta a excederse de dicho 2%. Todo esto indica que la Reserva Federal ni siquiera pensando en pensando en subir la tasa de interés. Por información que tenemos hoy, es posible pensar en años de tasa de interés en 0%, lo cual es un buen entorno de liquidez para mercados emergentes. Vemos como poco probable también que se escapen las tasas de mediano y largo plazo en EEUU. Todo esto es moderadamente positivo para los mercados emergentes. Los inversores globales están buscando tasa en algún lado y con que un pequeño porcentaje de inversores busquen posicionarse en mercados emergentes, generará un flujo importante y amplia disponibilidad de capital para emergentes.

El mundo busca rentabilidades y Argentina rinde 17%....

En este entorno de tasa hay que hacer un esfuerzo significativo para rendir 17%. Hay que concentrarse en hacer las cosas mal para que los inversores te pidan estos tipos de rendimientos. La vara esta muy baja para poder normalizar un poco la curva de rendimientos. Lo que se necesita es un mínimo de credibilidad respecto del problema central que enfrenta el país y que es que se gasta mas de lo que entra. No hay perspectiva de que se gaste un poco menos de lo tanto que se gasta por encima de lo que entra. Se necesita un programa macro y fiscal mínimamente creíble. Esto tendrá que venir junto con una renegociación de la deuda con el FMI. Esa será la condición necesaria y probablemente suficiente para normalizar rendimientos en la curva argentina

¿Porque crees que la curva de deuda argentina esta invertida y la probabilidad de default tan alta?

Los inversores globales están pensando en que no hay proyecto ni credibilidad. No se esta haciendo nada para hacer pensar que estos bonos van a ser honrados en tiempo y forma. La probabilidad de default en los próximos años es muy baja ya que, gracias a la reciente reestructuración de deuda, prácticamente no hay pagos que hacer en relación a la deuda con privados. Aun así tenemos rendimientos tan altos. No hay plan y aun queda resolver el FMI y creo que el mercado esta preocupado por la inacción.

Esa incertidumbre se ve en el tipo de cambio…

Tenemos que volver al corazón del problema. Se gasta agresivamente por encima de lo que entra. No hay un reconocimiento de esto ni un plan para resolverlo. No hace falta resolverlo inmediatamente ya que el mercado entiende el contexto.

¿Como seria?

Estamos en un shock económico que no se observó en mas de 100 años. Una pandemia de magnitudes extraordinarias y el mercado entiende que los países deben gastar mas de lo que entra en 2020. Sin embargo, Argentina viene de años en los que se gasta mas de lo que entra. Hacia el futuro no hay perspectivas por reconocer que esto insostenible. Argentina no tienen manera de financiar estos déficits fiscales ya que el mercado domestico es pequeño y el mercado externo esta cerrado. Por todo eso hay una corrida cambiaria.

Se vienen las elecciones americanas. ¿Cómo impactará en los mercados emergentes?

Para evaluar cómo afecta la elección americana en los mercados fuera de EEUU, nuestro análisis está basado en tres canales de impacto. Por un lado el económico, en segundo término el comercio internacional y finalmente geopolítico. Lo mas importante es si observamos un resultado electoral con un gobierno unificado o dividido, entendido como ejecutivo y legislativo de igual o distinto color partidario. Creemos que un gobierno unificado va a ser mucho mejor para el entorno macroeconómico que un entorno dividido ya que lo que necesita EEUU saliendo de la pandemia es asistencia fiscal y capacidad de implementar medidas que si hay un gobierno dividido se podría llegar a complicar. En ese sentido, un gobierno unificado podría ser bueno para los mercados emergente ya que traería mayor crecimiento económico, un poco más de inflación en EEUU y posiblemente una suba moderada de tasas de interés. Es decir, una combinación de en torno que podría ser bueno para mercados emergentes.

¿Y el impacto en Latam?

En relación a geopolítica, si es Trump o Biden empieza a importar más. Para el mundo emergente, Biden creo que sería un mejor candidato que Trump ya que podría ser más predecible de política exterior, un perfil más multilateral y las cooperativo. Yendo a la región, vale recordar que Trump fue el presidente que menos visitó países de Latinoamérica en los últimos 100 años por lo que indica que no había mucho interés para con la región. La relación de Trump con la región fue muy transaccional. Biden tiene un trackerecord de varias décadas de estar involucrado con Latinoamérica profundamente. Creemos que si gana Biden va a haber más atención para la región respecto de que si gana Trump.