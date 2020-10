La izquierda latinoamericana se equivoca si cree que llegó la nueva "marea roja"

El recuento oficial de las elecciones presidenciales de Bolivia apenas había comenzado la semana pasada cuando los líderes de izquierda de América Latina ya festejaban el regreso político de un apreciado símbolo: Evo Morales.

Alberto Fernández, presidente de Argentina, invitó al ex líder boliviano exiliado en Buenos Aires a una cena de celebración el lunes de la semana pasada. "Sufrió un golpe de Estado, destruyeron su casa y lo obligaron a abandonar el país", tuiteó Fernández. "Pero la gente nunca olvida a quien nunca los traiciona… Felicitaciones".

Morales, que huyó de Bolivia el año pasado en medio de protestas contra sus intentos de orquestar su cuarto mandato presidencial, no era candidato; la victoria fue para su ex ministro de Economía Luis Arce y su partido MAS.

Pero los líderes socialistas de la "marea roja" que se extendió por Latinoamérica a principios de la década de 2000 no tienen ninguna duda: después de varios años de gobiernos pro mercado, las corrientes políticas de la región vuelven a cambiar.

"Viva la Patria Grande", tuiteó el expresidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva, utilizando un popular término de la época de la marea roja para referirse a la unidad de Latinoamérica.

"Felicitaciones a #MAS, que recuperó en las urnas el poder usurpado por la oligarquía, en connivencia con la OEA y bajo la dirección del imperio" estadounidense, escribió el líder cubano Miguel Díaz-Canel. "El ideal bolivariano renace". "¡Felicidades, una gran victoria!", agregó Nicolás Maduro de Venezuela.

La revitalización de la izquierda latinoamericana comenzó el año pasado cuando los peronistas regresaron a Argentina, expulsando al magnate Mauricio Macri y colocando a la ex líder de la marea roja Cristina Fernández de Kirchner otra vez en el poder como vicepresidenta.

Después de Bolivia, el año próximo se celebrarán tres elecciones a lo largo de la cordillera de los Andes y pondrán a prueba la potencia de este resurgimiento socialista.

Ecuador vota a presidente en febrero: Andrés Arauz, el protegido del izquierdista expresidente Rafael Correa, lidera las encuestas y el candidato del establishment Guillermo Lasso por ahora no la tiene fácil.

"Arauz tiene una muy buena oportunidad de llegar a la segunda ronda", dijo Risa Grais-Targow, que conduce la cobertura de Ecuador, Venezuela y Centroamérica para Eurasia Group. "Hay paralelismos políticos con Bolivia y Argentina".

En Perú, donde hay elecciones en abril, los índices de aprobación del presidente Martín Vizcarra se derrumbaron después de que los confinamientos por el Covid-19 devastaron la economía y no lograron evitar una de las cifras de muertes per cápita más altas del mundo. George Forsyth, un ex arquero campeón nacional, estrella de reality shows y alcalde, lidera las encuestas de opinión debido a sus antecedentes de lucha contra el delito.

En Chile, que vota en noviembre de 2021, volvieron las violentas protestas contra la desigualdad y se desplomaron los índices de aprobación del conservador Sebastián Piñera. Daniel Jadue, el alcalde comunista de 53 años de un suburbio de Santiago y pionero en medidas "anti-privatización", se ubica entre los candidatos con mayor potencial en las encuestas.

"Me cuesta pensar que un comunista gane en Chile", dijo Cynthia Arnson, directora del programa de América Latina en el Wilson Center en Washington. Pero agregó: "Una persona que pertenece a una generación más joven tiene mayores oportunidades… y los jóvenes en Chile definitivamente tienen posturas mucho más radicales que la generación anterior".

En un entorno que favorece tanto a los populistas como a los izquierdistas, no está claro quién se beneficiaría. "Independientemente de quién gane, el nivel de endeudamiento será una limitación real", agregó Arnson.

Pero en Argentina, ¿Fernández no está descorchando el champán demasiado pronto? Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano en Washington, cree que la política regional castiga a las autoridades en ejercicio que no cumplen con las expectativas en tiempos difíciles. "Si tu desempeño no es bueno y no cumplís tus promesas, pagas un precio", dijo.

Aunque los socialistas ganen las próximas elecciones, Shifter duda que eso sea el presagio de una nueva "marea roja" en América Latina. El coronavirus ha devastado las economías regionales, el auge de las materias primas terminó y las arcas de los gobiernos están agotadas.

"Las circunstancias son totalmente diferentes", agregó. "Si Morales se ve a sí mismo como un líder regional en la década de 2020, se está engañando a sí mismo… Estamos en una realidad diferente".

Traducción: Mariana Oriolo