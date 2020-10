Estados Unidos: Trump apela al voto 'pro-fracking' de Pensilvania con tres actos en un solo día

En la cuenta regresiva a las elecciones en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump cerrará sólo hoy tres actos de campaña en Pensilvania, estado que está obligado a ganar para acercarse a la reelección.

Pensilvania –un 'swing state' que Trump conquistó en las elecciones de 2016– es uno de los que más votos electorales (20) reparte en la región de los grandes lagos, y con Nueva York (29), Michigan (16), Illinois (20) y Wisconsin (10) en contra, el mandatario necesita sumar apoyos más allá de Indiana (11) y Ohio (18), donde Joe Biden y Trump aparecen muy parejos. La estrategia del presidente para Pensilvania se basa en una posición poco clara de Biden respecto al fracking, un sector que emplea alrededor de 30.000 personas sólo en ese estado, el mayor productor estadounidense de gas natural después de Texas.

Uno de los pilares de la plataforma Biden-Harris es el 'Green New Deal': los demócratas plantean una "revolución de energía limpia" con el objetivo de contrarrestar el cambio climático. A diferencia de la agenda ambiental de la Administración Trump, marcada por la salida de los EE.UU. del Acuerdo de París, Biden propone un plan de u$s 2 billones en infraestructura para que, a más tardar en 2050, el país alcance la meta de 100% de energía limpia y cero emisiones de carbono. Trump aprovechó la propuesta para armar una campaña repitiendo que Biden quiere prohibir el fracking, en una estrategia que busca seducir al voto conservador y trabajador de Pensilvania, Texas, Oklahoma y Ohio.

Si bien Biden ha desmentido en varias oportunidades que planea prohibir el fracking, en julio de 2019 afirmó que pensaba dejar de emitir nuevos permisos de perforación en tierras federales, que representan alrededor del 10% de la producción de gas natural y el 7% de la producción de petróleo.

La propuesta de Biden de iniciar la “transición hacia una industria libre de combustibles fósil”, ha levantado las alarmas no sólo dentro de los republicanos sino también entre algunos demócratas. Si bien hasta ahora Biden lleva una ventaja de casi 5 puntos sobre Trump en Pensilvania (de hecho, varios sindicatos ligados al sector de la energía han expresado su apoyo al demócrata porque creen que él tendrá una línea más pro-gremios), habrá que esperar para medir el efecto del ataque de Trump entre los actos de campaña y las propagandas financiadas no sólo desde el equipo del presidente sino de comités de acción política (PAC por sus siglas en inglés) como America First Action o Great America.

Por ahora, el sitio RealClearPolitics –que realiza un promedio en base a los resultados de una decena de encuestas– le da una ventaja de casi 8% al demócrata a nivel nacional, aunque en los estados claves –Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Arizona– la brecha se acorta a casi 4% a favor de Biden.

A sólo 8 días de las elecciones, ya votaron más de 60 millones de estadounidenses (de un total de 156 millones electores registrados) a un ritmo de récord que podría desembocar en la mayor participación en más de un siglo, según datos publicados hoy por el Proyecto de Elecciones en Estados Unidos de la Universidad de Florida.

Los demócratas mantienen una ventaja significativa en el voto temprano (en su mayoría vía correo, una modalidad denostada por Trump por considerar que favorece el fraude), no obstante es probable que muchos republicanos estén esperando al 3 de noviembre para emitir su voto de manera presencial.

La nominada de Trump a un paso de la Corte Suprema

Se espera que hoy el senado apruebe la designación de Amy Coney Barrett –una conservadora nominada por el propio Donald Trump– como nueva jueza de la Corte Suprema, tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg. Los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en la Cámara alta por lo que parece casi seguro que Coney Barrett asumirá el cargo a pesar de la oposición total de los demócratas.

Los senadores demócratas advirtieron su preocupación por la votación luego de que varios empleados del equipo del vicepresidente Mike Pence, quien pensaba asistir a la sesión, dieran positivo para Covid-19. Chuck Schumer –líder de la minoría demócrata en el senado– instó a sus legisladores a no congregarse en el Senado y a emitir sus votos "rápidamente y desde una distancia segura".

Ningún nominado a la Corte Suprema ha sido confirmado por el Senado tan cerca de una elección presidencial. En el contexto de una campaña agresiva y que no promete resultados rápidos –el récord de votos por correo podría estresar el servicio postal estadounidense y varios estados seguirán aceptando votos hasta 20 días después del 3 de noviembre– si Coney Barrett es confirmada, podría intervenir en casos sobre votos relacionados con la campaña de Trump antes o después del día de las elecciones.