Cómo son los bonos en dólares con los que el Gobierno apuesta a frenar la presión cambiaria

El Ministerio de Economía anunció para este martes la licitación de los nuevos bonos atados al dólar con los que el Gobierno espera poder ponerle freno a la creciente presión cambiaria. También se licitarán otros títulos atados a la inflación, a la tasa Badlar y a descuento.

El bono atado al dólar, que es el que aporta la novedad en esta licitación, tendrá fecha de emisión el 29 de octubre, con vencimiento el 29 de abril de 2022, es decir que será un título a 18 meses.

Se trata de un instrumento que estará nominado en dólares pero se suscribirá y se pagará en pesos al valor de la resolución 3500 del Banco Central “correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago”. Esa comunicación del BCRA es la que diariamente informa el precio oficial del mercado mayorista.

Si bien el bono se amortizará íntegramente al vencimiento, pagará semestralmente (30 de abril y 29 de octubre de 2021 y 29 de abril de 2022) intereses de acuerdo a la tasa que surja en la licitación, que se realizará mediante indicación de tasas múltiplos de 0,05%, con un mínimo de 0% y un máximo de 0,20%.

La licitación tendrá un tramo competitivo (con indicación de tasa) y uno no competitivo, que cerrará con la tasa que se determine en el tramo competitivo y que no podrán exceder los u$s 50.000).

Habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán indicar la tasa a la cual ofertan y el monto de VNO a suscribir el que deberá ser igual o superior la denominación mínima del bono. Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de VNO USD 50.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.

La denominación mínima será de u$s 1 y se podrán negociar en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en las bolsas y mercados de valores del país.

El bono vinculado al dólar tendrá un monto a colocar de u$s 1000 millones, ampliables hasta el monto máximo a emitir autorizado por Resolución.

Los otros títulos que se licitarán son los siguientes:

reapertura de las letras del Tesoro ajustadas por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) a descuento con vencimiento el 4 de diciembre de 2020;

Reapertura de las Letras del Tesoro en Pesos a descuento con vencimiento el 30 de diciembre de 2020;

Reapertura del Bono del Tesoro en pesos ajustado por CER 1,1% con vencimiento el 17 de abril de 2021,

y reapertura del Bono del Tesoro en pesos a tasa Badlar Privada + 100 puntos básicos con vencimiento en 2021.

Para todos los instrumentos, la recepción de ofertas arrancará el martes 27 de octubre a las 10:00 horas y finalizará a las 15.