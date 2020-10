Por temores a una devaluación, el bono dólar linked ya ofrece un rendimiento negativo

Por la búsqueda de cobertura ante una posible devaluación, los inversores buscan posicionarse en bonos dólar linked. Este salió a cotizar a tasas de 0,5% pero hoy ya rinde -5%, lo cual coincide con un rally mayor al 8% desde su debut.

El bono no ofrece cupones y solo ofrece cobertura cambiaria por la que el riesgo detrás de invertir en este bono es que tras una posible devaluación, el bono termine cayendo ya que los inversores no encuentran demasiado atractivo en seguir posicionado en el mismo. Por lo tanto, la cobertura cambiaria terminaría siendo menor a la esperada. Mañana se dará la última licitación de bonos dólar linked del Tesoro del mes y se empieza a sondear una emisión de un nuevo dólar linked con vencimiento 29 de abril de 2022 (18 meses).

Los inversores buscan casi desesperadamente indexar sus pesos ya sea a activos que ajusten por inflación (CER) o por devaluación (oficial) a través de dólar linked.

Luego de haber logrado una emisión exitosa, el T2V1 (dólar linked) acumula en pocas semanas una suba cercana al 8% en el mercado secundario (alcanzando una TIR negativa del 6%), que fue en gran medida generada con una rotación de carteras desde títulos CER. La expectativa de devaluación aumenta y la tasa de rendimiento del bono soberano recientemente emitido (T2V1) disminuyó más de 200 bps en menos de una semana. De esta manera, el bono dólar linked rinde negativo ofreciendo solamente cobertura contra una posible devaluación y suba del tipo de cambio oficial.

Pedro Siaba Serrate, Institucional Senior Analyst de Portfolio Personal Inversiones (PPI), remarcó que el bono dólar linked salió a cupón 0,1% y que hoy rinde -6%. “En una situación normal un bono de estas características tendría que rendir como un bono hard dólar, pudiendo rendir 16% comparado a la curva soberana de hoy. Ahora bien, al ser justamente un dólar linked que ajusta al tipo de cambio oficial, con una brecha muy amplia, lo que se espera en el mercado es que dicha brecha se achique. Parte de la ganancia en el bono es la reducción de brecha cambiara. Por eso es lo que rinde un hard dólar, sino justamente muchísimo menos y por eso rinde -6% o una ganancia desde la emisión de un 8%”, explicó.

El especialista afirmó que el instrumento es muy atractivo para pesos atrapados por el cepo cambiario y es una buena alternativa para proteger valor en esta situación en la que la nominalidad se espera que comience a incrementarse. Sin embargo, alertó que tras una devaluación dicho activo perdería atractivo.

“Después del salto cambiario, una vez que se realice, el atractivo de bonos dólar linked tendría que disminuir. En un escenario casi perfecto, si el TCR se mantuviera constante en el tiempo, el dólar linked tendría que rendir lo que rinde un hard dólar y por eso, parte de la devaluación te la come ese efecto”, sostuvo.

Por su parte, Adrián Yarde Buller, economista jefe de grupo SBS, remarcó que el bono descuenta un escenario de gran devaluación para el tipo de cambio mayorista pero cierta continuidad de la brecha contra el tipo de cambio implícito en los activos financieros. A su vez, coincidió con Siaba Serrate al afirmar que dicho activo luce atractivo para el actual contexto de cepo cambiario.

“Sigue siendo una opción atractiva en un contexto de fuertes presiones cambiarias, pero es importante recordar que se trata de un instrumento que puede sufrir bastante en el período posterior a una eventual devaluación si esta es percibida por el mercado como “exitosa” para estabilizar la macro. Por eso preferimos estrategias sintéticas que busquen cobertura cambiaria mediante futuros y recomendamos canalizar este tipo de apuestas mediante nuestro fondo SBS Capital Plus FCI”, sostuvo.

El mercado ve que hay una importante cantidad de pesos emitidos y que se van a emitir, junto con la caída de reservas netas y caídas del nivel de actividad. Todo eso genera una situación en la que hay desequilibrios estructurales que hacen necesario un ajuste del tipo de cambio. De esa manera, el Gobierno también lo sabe y buscará explotar la demanda de búsqueda de cobertura cambiaria que buscan los inversores, incrementando su deuda en bonos dólar linked.

Juan Pablo Vera, jefe de operaciones de Tavelli y Compañía, sumó que, en un contexto de cada vez mayor presión cambiaria y con los dólares implícitos disparados y casi nulas fuentes de acceso a la divisa, una de las pocas coberturas existentes se encuentran en las emisiones dólar linked.

Además, el jefe de operaciones de Tavelli agregó que el re-debut del soberano en este segmento fue por demás exitoso, y el bono T2V1 opera con tasa negativa del 5%, rendimiento que se ubica bastante más deprimido que lo evidenciado en la curva de corporativos.

Riesgos post devaluación

Recientemente se ha observado un incremento notable en la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar que se opera a través del mercado de capitales. Justamente, detrás de esa diferencia hay una expectativa creciente de un ajuste discreto en el tipo de cambio oficial que corrija esa brecha. Para que ello ocurra, probablemente el Gobierno deba corregir el tipo de cambio oficial, lo cual, si el inversor queda posicionado en pesos, probablemente termine perdiendo poder adquisitivo de sus ahorros. Allí es donde aparece la mayor demanda de bonos que siguen al tipo de cambio oficial, siendo el dólar linked el activo más buscado.

Hoy el bono dólar linked no solo no devenga tasa sino que tiene tasa negativa debido a la búsqueda de cobertura devaluatoria. Por esta razón, ante una eventual devaluación, probablemente el dólar linked subiría aunque inmediatamente el atractivo de estar posicionado en dichos bonos cae debido a que justamente no devenga tasa.

De esta manera, los inversores probablemente quieran desprenderse del activo ya que su función de protegerse contra una devaluación ya fue cumplida y el precio del bono podría comenzar a caer, erosionando parte de la cobertura buscada con dicho instrumento. Por eso, en el corto plazo es esperable que el dólar linked suba aunque quizá, en el mediano, pueda verse una corrección tras la suba del dólar oficial.

El estratega de renta fija de Consultatio, Fransico Mattig, destacó que, una devaluación discreta beneficia directamente a los bonos dólar linked y futuros de tipo de cambio: “Una devaluación los beneficia ya sea porque el ajuste de su capital pega un salto, en el caso de los bonos, o porque el activo subyacente lo hace, en el caso de los futuros".

"En el caso de los bonos dólar linked lo que se observa de episodios pasados es que, tras el evento cambiario, el mercado sale a vender los instrumentos y entonces el rendimiento pasa de valores muy negativos a valores positivos, generando una pérdida de capital que compensa el beneficio de la devaluación”, agregó.