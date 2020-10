27O: Cristina fue invitada pero sigue sin confirmar

"Aún no sabemos". Eso responden cerca de Cristina Fernández de Kirchner cuando se les consulta si la Vicepresidenta participará del doble aniversario del 27O, el primero año del triunfo electoral y una década de homenaje a Néstor Kirchner. A pesar del antecedente de la ausencia al Día de la Lealtad en la CGT, con un faltazo que podía explicarse desde el punto de vista político, desde la Casa Rosada confían que, con la invitación ya cursada, la ex mandataria forme parte del evento oficial que se realizará mañana por la tarde en el CCK.

Si se cumple el deseo oficial, el evento marcará la primera reaparición pública de la fórmula del Frente de Todos desde hace dos meses. No comparten palco desde que se desató el frenesí por el dólar, lo que no deja de generar rumores de todo tipo y color. Las dudas podrían ser, no obstante, parte de una estrategia de sorpresa.

El acto fue adelantado la semana pasada por el propio Alberto Fernández: reveló que el 27O se instalará la estatua de Kirchner donada en 2014 por el gobierno argentino para la sede de la Unasur en Quito, que el ecuatoriano Lenin Moreno hizo retirar el año pasado. En los últimos tiempos, la administración albertista logró repatriarla y reacondicionarla para el homenaje.

Además del binomio ganador de 2019, fueron invitados ministros y dirigentes todistas. Si bien hay un claro mensaje oficial para, por la emergencia sanitaria, desactivar las marchas de respaldo, como la que se planeó realizar a la Quinta de Olivos en plena crisis policial, desde el PJ Nacional organizaron una propia movilización, pidiendo cumplir los protocolos. "Dejando una flor en cada sitio que haga referencia a Néstor", es la consigna. "Que florezcan mil flores" era una frase que utilizaba el ex Presidente para hablar, precisamente, de la expansión de la militancia.

Mirá también Advierten por el deterioro de la situación fiscal Un trabajo de la consultora Ecolatina muestra que entre enero y septiembre pasados el déficit primario acumuló $ 1,3 billones, cerca del 5% del PBI, una cifra que no se registraba desde hace cinco años

Caravana que se realizó de Quilmes a Plaza de Mayo

Como prólogo, previendo que mañana se realizarán caravanas no oficiales convocadas por redes (un método copiado a la oposición en pandemia y a modo de contraofensiva para recuperar "la calle"), desde la intendencia de Quilmes se anticiparon ayer con una columna de vehículos que llegó hasta Plaza de Mayo. "Todo el recorrido se hizo con las personas dentro de sus autos y cumpliendo todos los protocolos sanitarios como uso de tapabocas y distancia social", destacaron desde el municipio de Mayra Mendoza.

Después del 28O, la oposición tendrá su revancha callejera: ya están organizando una moviilización para el 8N, una fecha simbólica para el macrismo desde el cacerolazo de 2012.