Encuesta: los dirigentes con mejor imagen, los principales problemas y la mirada sobre la economía

Para el 75%, la situación del país empeoró; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta es el referente con mejor imagen, y la aprobación de la gestión del presidente Alberto Fernández disminuyó de 50% en julio al 35% en octubre. Además, la satisfacción con el Poder Ejecutivo tuvo una caída de 10 puntos. Todo esto de acuerdo a la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública elaborada por la Universidad de San Andrés a la que tuvo acceso El Cronista.

En medio de la pandemia de Covid-19, el dirigente con mayor imagen positiva Rodriguez Larreta (53%), seguido por María Eugenia Vidal (46%) y por Ricardo Alfonsín (40%). A estos le siguen Patricia Bullrich (40%) y Alberto Fernández (37%), según el sondeo elaborado entre el 7 y 16 de octubre.

Según detalla el informe elaborado por UdeSA, "la imagen del Presidente continúa en descenso tras el pico observado en abril". Respecto a la medición de julio, el jefe de Estado tuvo una caída de 18 puntos porcentuales. Por otra parte, tanto la imagen del actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof (23%), como la de la vicepresidenta Cristina Kirchner (21%) tuvieron una disminución respecto a los valores de julio.

Finalmente, en lo que respecta a la imagen de dos de los principales referentes de la oposición, la imagen positiva del expresidente Mauricio Macri es de 31%, mientras que la de la actual presidenta del PRO Patricia Bullrich es del 40%. Esta última ha mantenido niveles de imagen positiva medianamente estables desde 2019.

En cuanto a los funcionarios y ministros del actual Gobierno, los tres funcionarios con mayor imagen positiva entre los encuestados son Sergio Berni (28%), Ginés González García (22%) y Nicolás Trotta (18%). Cabe destacar que, en casi todos los casos, los funcionarios y ministros presentan un diferencial negativo (tienen un porcentaje mayor de opiniones negativas que positivas), incluso aquellos que encabezan la lista.

Los funcionarios con mayor diferencial negativo son el canciller Felipe Solá (-35); el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero (-30), y la ministra de Seguridad Sabina Frederic (-29). En el otro extremo, los que tienen el menor diferencial negativo son la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca (-14); y los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y Desarrollo Social, Danierl Arroyo (todos con -17).

La imagen del Gobierno

La aprobación de la gestión del presidente Alberto Fernández, de acuerdo al estudio, disminuyó de 50% en julio al 35% en el mes de octubre. De acuerdo a la encuesta, las regiones con mayor aprobación son el Gran Buenos Aires (43%), la Ciudad de Buenos Aires (43%) y el Noroeste argentino (43%).

Si se analizan los datos con detenimiento, se observan fuertes diferencias entre la Generación Z (los más jóvenes) y la Generación Silenciosa (los mayores). Mientras que los primeros aprueban la gestión de Fernández en un 53%, el 95% de los encuestados que forman parte de la Generación Silenciosa dicen desaprobar mucho al Gobierno.

Entre los distintos niveles socioeconómicos, en cambio, la mayor desaprobación al gobierno la presenta el nivel más alto (ABC1) con una desaprobación total de 74%, mientras que la mayor aprobación se encuentra en las clases media alta (35%) y baja (36%). Asimismo, las mujeres presentan un nivel de aprobación total superior a los hombres, con 38% y 30% respectivamente.

Respecto de la satisfacción con las diferentes políticas implementadas por el Gobierno, se observa que la política científica y la política de salud encabezan la lista como las más valoradas entre los encuestados. En este sentido, un 38% dice estar algo o muy satisfecho con la política científica y 33% con la política de salud.

En el otro extremo, el mayor nivel de insatisfacción lo presenta la política de seguridad con un 85% de encuestados que dicen estar muy o algo insatisfechos con ella. Mientras que la segunda política con mayor nivel de insatisfacción es la política económica (80%), seguida por la política educativa (72%).

El porcentaje de satisfechos con la marcha general de las cosas disminuyó significativamente pasando del 37% de julio al 21%. El estudio arroja que el nivel de satisfacción decrece con el aumento de la edad: son mayores en la Generación Z (27%) que en la Generación Silenciosa (casai 0%).

En tanto, si se segmenta a los consultados por nivel socioeconómico, se observa que, en todos los casos, la insatisfacción total supera a la satisfacción total y alcanza más del 70%. Un dato clave es que existe una fuerte raíz partidaria en la opinión sobre la satisfacción. Es que, entre los votantes del actual Presidente, la satisfacción total es del 58% mientras que entre los votantes de Macri es del 3%.

Otro eje que aborda el estudio de la UdeSA es la satisfacción con el desempeño de los cuatro Poderes del Estado. En este punto, se destaca que, en general, han disminuido las evaluaciones positivas respecto a la medición de julio.

Por caso, la satisfacción con el Poder Ejecutivo tuvo una caída de 10 puntos, pasó de 34% a 24%. Pero el mayor nivel de insatisfacción entre los encuestados se observa con la Cámara de Diputados (79%). En todos los casos la proporción de encuestados insatisfechos supera las dos terceras partes del total.

Problemas y percepciones

Entre los principales problemas que afectan hoy a la Argentina, los encuestados consideran que el principal es la corrupción (40%). En segundo lugar se ubican la delincuencia/robos/inseguridad (34%) y la inflación (34%).

En tanto, epidemias y enfermedades pasó del quinto lugar en la lista de problemas (en julio) al séptimo lugar con un 23% de menciones, por debajo de la pobreza (28%) y la falta de empleo/desempleo (29%).

Respecto de la situación del país en retrospectiva, el 14% opina que el país está igual en comparación a como estaba hace un año, un 75% de los encuestados opina que está peor, mientras que el 8% opina que está mejor.

Respecto a la situación personal, el 10% considera que está mejor, el 32% siente que está igual que antes y un 56% dice que está peor. En términos prospectivos, es decir, considerando las expectativas futuras, la percepción social respecto a la situación del país es mayormente negativa: sólo el 23% cree que dentro de un año la situación del país mejorará, frente a un 56% que opina que empeorará.

En cuanto a la situación personal, un 27% opina que su situación mejorará, mientras que el 37% considera que empeorará. En ambos los casos las expectativas son menos alentadoras que en la medición de julio.

Ficha Técnica:

• Estos son hallazgos de la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. En total fueron realizadas 1060 entrevistas entre el 7 y el 16 de octubre de 2020 a adultos de 18 años en adelante, conectados a internet, en Argentina.

• La muestra es estratificada por región con cuotas de NSE y Edad. Se realiza en 8 regiones: NOA, NEA, Cuyo, Centro, Sur, y Buenos Aires dividida a su vez en CABA, GBA e interior de la Provincia de Buenos Aires. Los datos se ponderan de acuerdo a parámetros de NSE y Edad.

• La encuesta versa sobre satisfacción con la marcha general de las cosas, el desempeño de los poderes políticos y las políticas públicas, la aprobación del gobierno y sobre la opinión respecto de los principales líderes políticos nacionales. También indaga sobre tendencias sociales y temas de coyuntura política.

• En algunos casos los resultados de la suma de los porcentajes de respuesta no suman 100, ello puede deberse a redondeos computacionales, respuestas múltiples o la exclusión de los que no saben y no contestan. En algunos resultados se indica si fueron ponderados siguiendo algún criterio diferente al resto.

• Todas las encuestas están sujetas a otras fuentes de error adicionales a los errores muestrales, tales como errores de cobertura o medición. La precisión de esta encuesta online se estima mediante el cálculo de intervalos de credibilidad bayesianos. Usando una aproximación simple del posterior en una distribución normal, el intervalo de credibilidad del 95%. Se deduce que para una encuesta de 1000 casos es de aproximadamente +/− 3.15 puntos porcentaules.