María Eugenia Vidal, sobre su futuro en la política: "Queremos empezar otro ciclo"

Después de mantener un perfil bajo una vez finalizada su gestión como gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal volvió a reaparecer esta semana y expresó sus ganas por volver al mundo de la política.

A través de un Zoom que realizó con militantes y dirigentes de Juntos por el Cambio del partido de San Isidro, la ex gobernadora bonaerense aseguró: “No me fui a ningún lado, mi vocación sigue intacta y queremos empezar otro ciclo”.

En diálogo con Ramón Lanús, referente del PRO del mencionado distrito, Vidal compartió su preocupación por el aumento de la pobreza y por "la enorme crisis de seguridad, en donde hay más delito, más droga, una sensación de desamparo y de que no hay ley ni quien la puede hacer cumplir".

A su vez, advirtió que "vienen tiempos muy duros" y llamó a más personas a participar en política ya que "la mitad de la Argentina es pobre y hay que caminar esos barrios y estar al lado".

La ex funcionaria indicó que "Juntos por el Cambio tiene que demostrar aprendizaje", por lo que solicitó "ser menos dogmáticos" y "no creer que siempre tenemos la razón". Fue en ese momento, cuando hizo una propia autocrítica de su gestión y reconoció: "A lo mejor los docentes sintieron que había dejado de escucharlos, que en la discusión con los dirigentes sindicales perdí mi vínculo con ellos. En cuatro años hay muchas cosas para cambiar, pero yo quería hacer todo rápido, enseguida, y en realidad hay cosas que necesitaban tiempo".

"Siento que es el momento de recuperar nuestro involucramiento, de ser parte más que nunca, porque para ser parte no hace falta un despacho ni un cargo, ni una chapa, ni hace falta estar en ninguna lista. Hace falta querer ser parte y dedicarle energía, tiempo, y más que inspiración, transpiración", aseveró.

“Fuimos gobierno porque la gente pensó que podíamos trabajar con ellos por un futuro mejor. Hoy sólo hay presente y es difícil imaginarse hasta saber qué va a pasar la semana que viene -sostuvo-. Nadie habla de futuro y tenemos que recuperar esa idea del futuro, del país posible".

Vidal recordó que estamos “a pocos días de que se cumpla un año para la elección del 25 octubre y cinco años de la de 2015", por lo que "es un buen momento para volver a ponernos de pie y comenzar una nueva etapa para un espacio político que le diga a los argentinos que hay compromiso, hay futuro y hay honestidad".

Y en último lugar, concluyó: "Acá estamos, no bajamos los brazos, no nos dimos por vencidos. Y queremos ser más, queremos otros que vengan de otros espacios, distintos pero con los mismos valores. No es un rejunte lo que tenemos que hacer, sino una construcción. Porque aprendimos, porque queremos empezar otro ciclo. Estamos juntos y de pie".