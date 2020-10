Szewach: "Son los efectos colaterales" de que haya "más pesos que los que la gente quiere"

El ex director del Banco Central (BCRA) Enrique Szewach compartió cuestionó las medidas tomadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que perseguían bajar la presión sobre el dólar Contado con Liquidación (CCL).

El lunes, desde el Ministerio de Economía anunciaron la reducción del "parking" (la permanencia mínima entre compra y venta de un título) a tres días, la autorización la operación con no residentes y la licitación de u$s 750 millones para darle salida a los fondos que quedaron “entrampados” en títulos en pesos y que presionaban en el mercado de los dólares financieros como el contado con liquidación.

Pese a las medida, que apuntaban a flexibilizar el acceso al dólar mediante los mercados financieros y a descomprimir la tensión cambiaria y la brecha de cotizaciones, se mantuvo la presión alcista sobre los dólares paralelos.

“Como bajaron el parking automáticamente, se juntaron los que llevaban 15 días estacionados, los que llevaban cinco y que bajaron a tres, y los que ya no tienen que hacer. Entonces ahora parece que hubo un embudo ahí y un exceso. Tratar de explicar por qué el tipo de cambio va para arriba o por qué eventualmente mañana va para abajo la verdad que tiene poco sentido”, aseguró Szewach en declaraciones a Radio Mitre.

Y en esa línea, el economista y analista financiero remarcó: “Ya sabemos que detrás de todo este lío, está el problema del presupuesto y el problema de la emisión para financiar el gasto público en la Argentina. Hay más pesos que lo que la gente quiere tener en pesos. Y para dejar esos pesos que no quieren tener, compran dólares los empresarios, las personas, los funcionarios, los políticos".

"Cada uno lo compra en el mercado que puede y en la cantidad que puede. Y los que no pueden, lamentablemente, no pueden. O lo compran en forma de productos o de viviendas, en lo que fuere”, señaló el último miércoles en diálogo con Marcelo Longobardi.

De acuerdo con Szewach, mientras no cambies esta historia, "que por ahora parece no ser el camino, van a seguir con estas cosas raras del parking, del no parking, de prohibir, de más cepo, de restricciones de las importaciones y de poner más trabas. Estas cosas homeopáticas, que a lo mejor un ratito sirven, en la medida que tengas este desequilibrio seguiremos igual”, aseveró.

“Acá tuvimos el problema original, que era que la Argentina no podía darse el lujo de tener una economía paralizada durante la pandemia financiada con emisión, porque la emisión tiene efectos secundarios en la Argentina muy graves. Y ahora estamos viviendo los efectos colaterales”, apuntó.

Y luego aseguró que “mientras no ataquemos los efectos colaterales, que es el desequilibrio entre los pesos que se emiten y los pesos que la gente quiere tener, el problema seguirá estando. Si a eso le sumás el olor a naftalina que tiene la discusión económica argentina, no pretendas que te diga nada más original", concluyó.