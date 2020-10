Por primera vez en el año, aumentaron las importaciones y cayó fuerte el superávit comercial

En septiembre, por primera vez en este año de contracción del comercio exterior como consecuencia de la pandemia de coronavirus, aumentaron las importaciones con respecto al mismo mes del año pasado. Con una nueva contracción de las exportaciones hizo que el saldo comercial, todavía positivo, se redujera sensiblemente con respecto al del noveno mes del año pasado.

Según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Indec, el mes pasado la Argentina exportó por un total de u$s 4711 millones, un 18% menos que los u$s 5746 millones de septiembre 2019. De otro lado, las importaciones llegaron a u$s 4127 millones, un 3% más que los u$s 4002 millones del mismo mes del año pasado. Así, el superávit comoercial quedó en u$s 584 millones, frente a los u$s 1744 millones de hace un año.

En el acumulado, sin embargo, la mayor caída de las importaciones viene dejando un superávit mayor que el del año pasado. En los primeros nueve meses, el país exportó por u$s 41.940 millones e importó por u$s 30.378 millones, con lo que el saldo positivo es de u$s 11.562 millones, frente al superávit de u$s 9497 millones que acumulaba la balanza comercial para la misma época del 2019.

