Economista de Barclays en Argentina "El Central compró tiempo; en este contexto, una devaluación es eventualmente necesaria"

La brecha cambiaria supera el 120% y los bonos argentinos siguen de racha negativa, con rendimientos que superan el 16% en la parte corta y 14,5% en la parte larga. Las reservas siguen a la baja y el Gobierno depende cada vez más del BCRA para financiarse. Preocupa la dinámica cambiaria e inflacionaria hacia adelante y, para tener una visión más clara el futuro, El Cronista conversó con Pilar Tavella, economista para la Argentina, Chile y Uruguay del banco de inversión ingles Barclays, quien definió que, para anclar expectativas, es necesario que el Gobierno de una señal para ajustar más rápidamente el gasto. A la vez opinó que una devaluación puede terminar resultando inevitable.

¿Cómo está hoy parada la Argentina desde el lado macroeconómico?

La peor parte de la recesión fue en abril cuando se sintió el pleno impacto de la cuarentena. En ese momento, la actividad económica se contrajo 25%, a pesar de que veníamos después de dos años seguidos de recesión. Desde ese punto mínimo vimos una recuperación a medida que se fue relajando la cuarentena. En julio la actividad estaba 15% abajo en lugar del 25%. Más allá del rebote inicial es difícil ver una recuperación consolidada en forma de "V". Los últimos datos de julio y agosto muestran un estancamiento en la recuperación.

¿Qué probabilidad le ve al escenario de devaluación?

Creo que es posible que, eventualmente, una devaluación sea necesaria y en ese caso la pregunta es cuándo se va a dar y cuán grande va a ser. Las medidas del BCRA en las últimas semanas pueden comprar cierto tiempo. Y es cierto que desde el punto de vista comercial el tipo de cambio real no luce caro. Pero, por otro lado, la expansión monetaria por el déficit fiscal por la pandemia hace que haya mucha presión en el mercado cambiario debido a que los pesos que no van al oficial vayan al paralelo y que se amplíe la brecha. Esa brecha genera menos incentivos para los exportadores para vender y más incentivos a los importadores para comprar o cancelar deuda. De esta manera, al tener que introducirse más controles, se genera una exacerbación de la brecha y continua la perdida de reservas.

¿Qué características tendría que tener un plan económico consistente?

Principalmente un ajuste más rápido del déficit fiscal. Es difícil este tipo de ajuste en medio de una recesión por la pandemia y de elecciones el año que viene en la Argentina. Dado el fuerte deterioro que hay, creo que lo que se necesita es un panorama de un ajuste más rápido del gasto. Después hay otros componentes como la existencia de una política monetaria más clara respecto de los objetivos del BCRA y la dinámica de los agregados monetarios, aunque siempre anclado por ese menor déficit fiscal buscado.

Por estas inconsistencias se explican los rendimientos del 15% de los bonos..

Siempre es una combinación de cosas. Creo que también hay incertidumbre política. En lo macro, creo que hay una falta de anclaje de expectativas que se podría haber conseguido con el Presupuesto, pero éste no terminó de dar una definición clara de hacia dónde va el déficit.

¿Cuál es el camino inflacionario que esperan para los próximos meses?

La expansión monetaria aún no derivó en una devaluación, sí esta impactando en el paralelo y en las expectativas de devaluación por ello es que creo que estamos yendo hacia meses de mayor inflación. Si el Gobierno no fuera exitoso en construir este puente del que se habla con la próxima cosecha y viéramos una devaluación en los próximos meses, creo que la inflación probablemente suba un escalón más. Aunque no veo un contexto de híper.