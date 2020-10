Allanamientos al dólar blue: cómo hacen arbolitos para seguir en pie

“Casa de cambio, pago más”.

Así vocea un arbolito venezolano en Florida, entre Mitre y Perón, a las tres de la tarde, exactamente a tres cuadras de Lavalle, entre Florida y Maipú, donde había un centenar de hombres y mujeres vestidos con trajes blancos con chalecos negros con la leyenda de GNA (Gendarmería Nacional Argentina) como si fueran astronautas allanando cuevas.

Dicen que el color blanco de sus trajes es porque es el color que espanta al coronavirus, pero lo que no se entiende son las enormes escopetas que lleva cada uno, más otra pistola en su cintura, como si se tratara de una guerra civil.

“¿O será para amedrentar nomas?”, piensa maliciosamente un transeúnte que se queda mirando como uno de los Gendarmes con aspecto de astronauta pita un cigarrillo en medio del operativo como si estuviera en medio de un asado con sus amigos, sin ningún tipo de disimulo.

El arbolito venezolano no está sólo en la cuadra de Florida al 100, ya que cuando este periodista siga caminando lo encaran otros arbolitos preguntando cuánto se quería cambiar.

Al ingresar en la galería que está en esa cuadra y tiene nombre de ciudad estadounidense, se puede ver al fondo de todo como, en una mesa de bar sin ningún tipo de disimulo, un financista cuenta los pesos en una compra venta de moneda extranjera que se está dando a 300 metros del operativo.

Pero claro, como el operativo según el Central no es en las cuevas sino por lavado de dinero, esto no tiene nada que ver.

Esta galería se hizo famosa porque, justo antes de que empezara la pandemia, una facción de una barra brava de un famosísimo club de fútbol se mudó ahí, ya que se separaron los socios.

Unos quedaron en el mismo edificio donde estuvieron siempre, en Florida entre Sarmiento y Perón, y otro fue para la galería con nombre de confitería marplatense famosa por sus medialunas.

El arbolito venezolano dice que si no trabaja no come, porque no tienen sueldo fijo, sino que van a comisión por las transacciones que puedan hacer. Se gana $ 1 por cada operación: compra a $ 176 y vende a $ 181. Por cada u$s 100, entonces, gana $ 100. “Hay mucha competencia, estamos uno al lado del otro, entonces si pido más se van con otro”, explica.