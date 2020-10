FT: los gobiernos no pueden permitirse no gastar para evitar una pandemia económica

El Covid-19 dejó a numerosos pacientes con síntomas debilitantes pese a haber desaparecido la infección inicial. Eso es el “Covid prolongado”. Y lo que sucede con la salud también se aplica a la economía. Es probable que la pandemia le ocasione al mundo no sólo una profunda recesión, sino también años de debilidad. Para hacerle frente a la amenaza de un “Covid económico prolongado”, los legisladores deben evitar repetir el error de retirar la asistencia demasiado pronto, tal como hicieron después de la crisis financiera de 2008.

Este peligro es real, incluso si sigue habiendo mucha incertidumbre sobre cómo se desarrollará la crisis. Y no es menos importante el hecho de que no sabemos qué tan pronto, o hasta qué punto, se controlará el virus.

Sin embargo, ya sabemos un sinnúmero de cosas acerca del impacto económico de la pandemia. Sabemos que ha provocado una enorme recesión mundial; que los costos económicos han sido mayores para los jóvenes, para los trabajadores no especializados, para las minorías y para las madres trabajadoras; y que ha trastocado gravemente la educación. También sabemos que “este año, cerca de 90 millones de personas podrían caer por debajo del umbral de ingresos de u$s1,90 diario de pobreza extrema”, según lo indicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sabemos que numerosas empresas se han visto perjudicadas, debido al derrumbe de la demanda de sus productos o porque fueron cerradas. Las segundos brotes de la enfermedad que actualmente están afectando a muchas economías empeorarán la situación. Tal como lo muestra el Informe sobre la estabilidad financiera mundial del FMI, la fragilidad financiera aumenta en los sectores ya muy endeudados de las economías de altos ingresos, y también en los países emergentes y en desarrollo.

Pero podría haber sido peor

Pero también sabemos que las cosas podrían haber sido mucho peores. La economía mundial se ha beneficiado del extraordinario apoyo que han brindado los bancos centrales y los gobiernos. Según el informe Monitor Fiscal del FMI, el apoyo fiscal ha ascendido a “u$s 11,7 billones, o cerca del 12%del producto bruto interno (PBI) mundial, al 11 de septiembre de 2020”. Esto es inmensamente más que el apoyo ofrecido después de la crisis financiera mundial.

Sabemos, sin embargo, que lo que ya pasó va a dejar profundas cicatrices. Cuanto más dure la pandemia, mayores serán esas cicatrices. El FMI ya está previendo un enorme déficit en la actividad económica en relación con el potencial para 2022-23. Eso seguramente mantendrá baja la inversión privada. No sorprende que el FMI ahora también esté proyectando un crecimiento del PBI real per cápita significativamente menor entre 2019 y 2025 del que había pronosticado en enero.

En una crisis de esta envergadura, sólo existe una entidad capaz de actuar como aseguradora y como defensora de la demanda. Desafortunadamente, la capacidad de acción de los gobiernos varía enormemente. Pero aquellos con monedas aceptadas a nivel mundial tienen un enorme margen de maniobra. Ya lo han usado y tendrán que seguir haciéndolo.

Según el informe Monitor Fiscal del FMI, el apoyo fiscal ha ascendido a “u$s 11,7 billones, o cerca del 12%del producto bruto interno (PBI) mundial, al 11 de septiembre de 2020”.

La ayuda fiscal debe seguir

La política fiscal debe desempeñar un papel central, ya que es la única que puede proporcionar el apoyo focalizado necesario. Los banqueros centrales han sido claros al respecto. El Monitor Fiscal útilmente ha dividido el apoyo necesario en tres fases: el confinamiento; la reapertura gradual; y la recuperación después de Covid-19.

Durante el confinamiento, el énfasis debe recaer sobre las transferencias de efectivo; las prestaciones por desempleo; el apoyo al trabajo con jornada reducida; la prórroga temporal para el pago de impuestos y seguro social; y sobre el sostén de la liquidez en las empresas.

Durante la reapertura, el apoyo debe ser más focalizado, con incentivos centrados en lograr que las personas vuelvan a trabajar. Deberían elaborarse planes para que haya una mayor inversión pública. Mientras tanto, el apoyo a las compañías debe centrarse en aquellas con perspectivas decentes, pero con controles sobre los dividendos y sobre la remuneración de los ejecutivos.

Durante el período pos Covid-19, los sistemas de protección social —cuyas imperfecciones alieron a la luz por la pandemia— necesitarán reformas. Mientras tanto, la atención debe dirigirse hacia políticas activas del mercado laboral y hacia grandes impulsos a la inversión pública. Esto, ha argumentado el Monitor Fiscal, estimulará fuertemente la inversión privada. También se necesitarán mecanismos para la reestructuración acelerada de la deuda.

Hacer todo esto de manera correcta —particularmente porque el momento de las transiciones entre las diversas fases de la enfermedad es incierto y puede que no sea en una sola dirección— será difícil. Los legisladores deben ser flexibles, pero no frugales.

Todo este gasto va a elevar sustancialmente los déficits públicos y la deuda. Se pronostica que el déficit fiscal de los gobiernos a nivel mundial alcanzará el 12,7% del PBI este año; en las economías de altos ingresos, llegará a 14,4%. Se pronostica que la relación global entre la deuda de los gobiernos y el PBI pasará de 83% a 100% entre 2019 y 2022, con la de los países de altos ingresos pasando de 105% a 126%.

No importa. Para los países de altos ingresos, las tasas de interés reales sobre los préstamos a largo plazo son cero, o menores. Los bancos centrales también se comprometieron creíblemente con mantener políticas monetarias muy flexibles. Los gobiernos pueden permitirse gastar. Lo que no pueden permitirse es no hacerlo, dejando que las economías se tambaleen; que la gente se sienta abandonada; que las cicatrices económicas empeoren; y que las economías se vean atrapadas en un crecimiento cada vez más bajo.

Se pronostica que el déficit fiscal de los gobiernos a nivel mundial alcanzará el 12,7% del PBI este año; en las economías de altos ingresos, llegará a 14,4%.

Los gobiernos tienen que gastar. Pero, con el tiempo, deben cambiar su enfoque del rescate al crecimiento sostenible. Si, en última instancia, los impuestos tienen que subir, los incrementos deben caer sobre los ganadores. Ésta es una necesidad política. También es lo correcto.

Todavía estamos en el comienzo. No podemos saber cómo terminará esto, sobre todo porque no sabemos qué harán las personas en el poder. Pero sí sabemos que la historia juzgará severamente a los legisladores si aquellos que tienen la capacidad para ponerse a la altura de las circunstancias no lo hacen.

Los gobiernos pueden permitirse gastar. Lo que no pueden permitirse es no hacerlo, dejando que las economías se tambaleen

Debe evitarse un Covid económico prolongado. Esto no significa abandonar los esfuerzos por controlar la enfermedad, sino todo lo contrario. También requerirá una política económica activa, imaginativa y audaz durante los próximos años. No hay que preocuparse por lo que costará hacer esto. Hay que preocuparse mucho más por lo que costará no hacerlo.