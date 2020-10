Longobardi: “Pesce y Guzmán están tirándose con la Argentina por la cabeza”

El periodista Marcelo Longobardi reflexionó este miércoles en su habitual editorial por radio Mitre sobre la interna entre el ministro de Economía, Martín Guzmán y el titular del Banco Central, MIguel Pesce que tiene como disparador la cotización del dólar.

"El ministro Guzmán enfrenta una doble prueba con el dólar: la fuerte expectativa económica junto a la incertidumbre política", comenzó explicando Longobardi.

En tanto, detalló que "a su vez, el Gobierno apuesta a que el éxito del ministro de Economía se traslade a un aumento del volumen político. En caso de no lograrlo, Guzmán ocuparía el rol de un fusible que debe ser cambiado para generar certidumbre y poder avanzar".

“Acá hace falta no solamente un ajuste creíble, sino además que el que anuncia el ajuste debería tener a la señora de Kirchner al lado”, analizó su colega y compañero de radio Guillermo 'Willy' Kohan.

“Acá el problema ya no es Guzmán ni Pesce, es la falta de conducción económica argentina. Eso nos obliga a mirar al Presidente Alberto Fernández, no a Guzmán”, respondió Longobardi. Y agregó: “Si el presidente tuvo un retroceso en el entendimiento de las cosas es poco lo que se puede hacer”.

Asimismo, Kohan consideró: “El equipo de Fernández está integrado por las mismas personas del cepo de Cristina y las políticas son más intervencionista y más contra las empresas que cuando gobernaba Cristina”.

En la misma línea, el conductor de Cada Mañana se expresó: “Hoy las agencias no pueden vender autos, las propiedades se destruyeron en su precio, hay desabastecimiento, las personas se stockean y no quieren vender. Acá tenés las consecuencias de lo que el señor Guzmán supone que no tiene importancia, el impacto del dólar paralelo sobre la economía real. Si el presidente de la República coloca al frente de la conducción económica de un país en crisis a un lunático no hay mucho para discutir”.

Para concluir, Longobardi sentenció: “Dos personajes de la intrascendencia nacional de Martín Guzmán y Miguel Pesce están tirándose con la Argentina por la cabeza”.