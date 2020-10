Arce: la victoria del MAS confirma que no hubo fraude en 2019 sino "un golpe de Estado"

Mientras se aguarda el resultado final del cómputo electoral que cifre la victoria del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, Luis Arce explicó a la BBC que los comicios del domingo demostraron "de manera muy clara" que el MAS es "mayoría" en Bolivia y por ende "no hubo ningún fraude" en las elecciones de noviembre de 2019, sino que la derecha política fraguó "un golpe de Estado"

Disturbios en noviembre de 2019 en Bolivia tras las

acusaciones de fraude contra el MAS

En noviembre pasado, tras las elecciones que dio la victoria al entonces presidente de Bolivia y candidato del MAS, Evo Morales, se desataron acusaciones de fraude por parte de la oposición, una escalada veloz de disturbios sociales, y tanto el jefe del Mando Militar de las Fuerzas Armadas de Bolivia como el jefe policial instaron a Morales a renunciar.

Morales dimitió el 10 de noviembre, junto a su compañero de fórmula Alvaro García Linera, apelando a la paz social y para que "no sean amedrentadas nuestras familias". Tras un periplo en el exterior, se estableció en Argentina y recientemente, anunció que regresaría Bolivia ante una victoria electoral de Arce.

En entrevista con la BBC, Arce dijo el lunes que "el MAS es un partido mayoritario y los votos ayer lo demuestran de manera muy clara. Somos mayoría. Más del 50%. Por supuesto, el año pasado no hubo ningún fraude. Fue un golpe de Estado por los partidos de derecha, que nunca nos pueden ganar en elecciones. La única manera en la que pueden alcanzar el poder es por un golpe de Estado".

Ayer, el candidato conservador a la presidencia Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana CC) reconocía públicamente su derrota en base a sondeos a boca de urna, y durante la tarde, el conteo de la consultora Ciesmori proyectaba una victoria del MAS por el 52,4% de los votos frente al 31,5% de CC.

Este martes al mediodía, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia comunicó la suspensión temporal de la web en la que se han venido publicando los datos del recuento, con el fin de mejorar su capacidad ante el exceso de consultas registrado. Con casi el 60% de las actas escrutadas, la fórmula de Arce obtenía el 50% de los votos frente al 32% de Mesa. "Esta es una operación que puede extenderse entre 45 minutos y una hora", explicó a la prensa el presidente del TSE, Salvador Romero, y aseguró que el recuento se puede seguir en directo en el Facebook del TSE.

En cuanto a la división política en Bolivia, Arce confirmó su voluntad de hablar y "construir algunos puentes (...) para superar todas estas crisis que los partidos de derecha han creado en mi país".

Evaluó que la pandemia de coronavirus unificó la sensación de "que la economía no está yendo bien, que hay algo mal, que el modelo neoliberal que implementaron en noviembre de 2019 no está yendo bien". Entre julio y septiembre de este año, la presidenta interina Jeanine Añez reemplazó dos veces al titular del Ministerio de Economía.

"La gente tenía más beneficios en nuestro modelo. Así que los intereses se están volviendo más del lado social, que del lado de la derecha, que quiere mantenerse en el modelo neoliberal, pero los beneficios son para los empresarios y los ricos", dijo el socialista Arce.

Ante las reiteradas consultas del periodista de la BBC respecto a un regreso de Evo Morales a Bolivia, Arce replicó que le consulten directamente a Evo.

El periodista insistió e incluso apuntó que "mucha gente está preguntando si, en algún sentido -no quiero ser irrespetuoso, pero eso es lo que la gente está preguntando- si es que usted va a ser usted mismo o si va a ser la marioneta útil de Evo Morales".

Luis Arce y Evo Morales

Arce replicó que "yo tampoco voy a ser irrespetuoso, pero lo he dicho muchas veces: no soy Evo Morales. No soy Evo Morales".

En cuanto a un rol del ex mandatario en el MAS, Arce confirmó que "dijimos que teníamos que tener renovación en el MAS, para la gente joven. Si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido. Pero no significa que Morales estará en el gobierno. Será mi gobierno. Si quiere volver a Bolivia y ayudarnos, no hay ningún problema". "Él va a decidirlo. Yo no lo voy a decidir por él", agregó.