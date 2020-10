Cavallo, sobre el Gobierno: "Están muy desenfocados, no tienen un diagnóstico adecuado de la realidad"

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo cargó las tintas sobre el Gobierno y aseguró que hay un montón de regulaciones impuestas que son "innecesarias". En ese sentido apuntó: "el Gobierno no tiene que intervenir para nada, ni con regulaciones, ni vendiendo y comprando dólares”.

“Para que algún día la gente se acostumbre a ahorrar en pesos, tiene que tener la alternativa también de ahorrar en dólares”, lo que en la práctica sería formalizar un bimonetarismo, planteó.

Asimismo, el economista también alertó sobre el impacto negativo que tienen los controles de precios y tarifas que, por el contrario, deberían “reflejar la realidad de los costos y las demandas”. Y en esa línea advirtió: “Si pretende controlar los precios de los bienes y servicios va a provocar desabastecimiento”.

Con respecto a las tarifas de servicios públicos, indicó que cuando se las controla, pero están libres, todos los demás precios “se acentúan los desequilibrios”. En declaraciones a TN, Cavallo sugirió además que se “eliminen los subsidios económicos que representan un direccionamiento incorrecto de casi el 7% del PBI”.

Posteriormente, el ex funcionario se refirió al Gobierno y sostuvo que "están muy desenfocados, no tienen un diagnóstico adecuado de la realidad y no han explicado qué es lo que quieren conseguir con las políticas que están implementando. Tienen un apego dogmático, ideológico a los controles”, señaló.

Y aseveró: “Mientras el Gobierno más prohíba o más pretenda regular qué es lo que tienen que hacer los ciudadanos, más va a fracasar”.

"Para que la economía funcione bien, sobre todo la que tiene que ver con las decisiones del sector privado, de los empresarios, de la familia, de la gente en general, se necesita que haya libertad -enfatizó-. Si el Gobierno cree que puede prácticamente decidir las cosas que corresponderían a la gente, se va a encontrar con algo que no van a poder llevar a la práctica”.

Cavallo insistió con la desregulación del mercado de cambios y en ese sentido, remarcó: “Deberían dejar que el mercado funcione libre. Para que la gente pueda ahorrar en pesos tiene que existir la alternativa también de ahorrar en dólares, sin ver que es algo pecaminoso o prohibido".

En cuanto a las medidas que tomaría el ex ministro de Carlos Menem, él aseguró que "desregularía todo”. “Lo único que debería quedar controlado por un tiempo, hasta tanto adviertan que las metas fiscales que se anuncien son serias, es el mercado comercial para el dólar. Es decir, donde los mercados tienen que vender sus divisas; los importadores comprar aquellas para pagar, y los que tienen deudas en dólares con vencimientos en los próximos trimestres y que fueron adquiridas con anterioridad a la imposición del cepo, ahí tiene que vender divisas”, indicó, al tiempo que recalcó que “para ningún otro uso tendría que vender divisas en ese mercado controlado”.

En tanto, consideró que se debería “dejar que funcione el mercado totalmente libre para cualquier tipo de transacción financiera o para la gente que quiere comprar dólares para ahorrar o para los que tienen dólares en el exterior y los quieren traer y que lo puedan vender con total libertad”.

Según Cavallo, "hay un montón de regulaciones innecesarias. Si dejan total libertad para que pueda funcionar un mercado financiero y turístico se va a saber la verdad de cuál es el precio del dólar”, aseguró el economista, pero aclaró que allí “el Gobierno no tiene que intervenir para nada, ni con regulaciones, ni vendiendo y comprando dólares”.

En la misma línea, evaluó que “una vez que la política monetaria y fiscal y la política en general que se anuncie empiece a influir positivamente en las expectativas, ese tipo de cambio libre se va a empezar a estabilizar y a lo mejor hasta puede bajar”. “La convergencia con el dólar oficial se va a dar una manera natural”, garantizó.

Por último, manifestó que es “una misión imposible” pretender controlar todo tipo de transacciones con el dólar. “El bimonetarismo funciona muy bien en muchos países. Yo siempre pongo el ejemplo de Perú. Crearon condiciones para que confíen en el sol. Lo mismo pasa en Uruguay y en Paraguay. Son países donde no se prohíben las transacciones en dólares”, concluyó.