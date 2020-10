Dólar: el bono por u$s 750 millones tendrá las mismas características que en el canje de deuda local

La Secretaría de Finanzas realizará, finalmente, la primera subasta de un bono en dólares que se integrará con pesos para darle salida a fondos extranjeros que quedaron atrapados en la curva de pesos, tras hacer operaciones de carry trade.

Entre el lunes 9 y el martes 10 de noviembre se licitará un bono a 2030 o 2035 por u$s 750 millones, que replicará las condiciones de los instrumentos emitidos tras el canje de deuda local, en septiembre.

De esta manera, el Gobierno busca marcar que no habrá una emisión de deuda a tasas del 15% en dólares, que serían insostenibles de acuerdo a los principios con los que renegoció la deuda el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La subasta está prevista en el artículo 7 de la Ley 27.561 de Ampliación Presupuestaria y el Ministerio de Economía anunciará los títulos elegibles y los nuevos a ser emitidos el lunes 2 de noviembre. La liquidación operará el viernes 13 del próximo mes.

"Esta operación contribuirá a disminuir las necesidades de financiamiento neto en los períodos 2020/2021", señaló un comunicado oficial.

En el Gobierno apuntan que cualquier actor que tenga instrumentos en pesos puede participar de la subasta, pero aquellos cuya demanda natural es de moneda extranjera y tienen mayor cantidad de pesos en su haber son los más interesados en deshacerse de esa posición y adjudicarse el bono.

Pacific Investment Management Company (PIMCO) y Franklin Templeton son los dos nombres apuntados en el mercado, que vendrían comprando dólares en el Contado con Liquidación (CCL) para salir a "cualquier precio".

Por eso, Economía pretende ordenar esta salida. "Esta subasta es un paso para resolver un problema estructural: hubo fondos que, tras la imposición de controles de capitales, quedaron atrapados en el carry trade. Pero no lo soluciona completamente", postularon fuentes oficiales.

Estas operaciones fueron anunciadas en junio. Originalmente Finanzas preveía licitar tres bonos por u$s 500 millones (u$s 1500 millones en total) en agosto, septiembre y a fines de noviembre, pero las primeras dos subastas no se realizaron de acuerdo al cronograma.

En la última licitación de títulos en pesos, Finanzas emitió una letra corta a Descuento (Ledes) al 13 de noviembre por $ 16.782 millones de valor efectivo a una Tasa Nominal Anual (TNA) de 28,50%.

Este título resultó un puente hasta la subasta de ese bono en dólares, ya que captó parte de la letra ajustada por CER (Lecer) X13O0 emitida en junio y que venció el 13 de octubre, cuando se desarmó el BOTAPO, mayormente en manos de PIMCO.