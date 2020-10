YPF pagará u$s 150 millones por liquidar el contrato con la barcaza para exportar GNL

YPF alcanzó un acuerdo por el que pagará en total u$s 150 millones a la belga Exmar Energy que pone punto final tanto al acuerdo que tenía con esa compañía por la instalación y utilización de una plataforma marina para transformar gas natural en gas licuado y exportarlo por mar como al reclamo arbitral que había iniciado la compañía europe.

El acuerdo, que fue informado en la misma tarde del lunes por ambas compañías, una en Europa y la otra como hecho relevante ante la CNV, incluye un pago de u$s 22 millones que se hizo efectivo hoy mismo y la cancelación en 18 cuotas de los restantes u$s 128 millones.

“YPF celebró un acuerdo transaccional con las empresas Exmar Energy Netherlands, Exmar Argentina y Exmar NV mediante el cual, sin reconocer hechos ni derechos, se establece la finalización de los acuerdos de chárter y servicios de licuefacción de la barcaza licuefactora Tango FLNG, celebrados el 20 de noviembre de 2018”, apunta el comunicado de la petrolera argentina.

El texto también destaca que el acuerdo incluye “la finalización de los reclamos arbitrales iniciados por EXMAR Energy (...) contra YPF el 15 de julio de 2020, no teniendo estas compañías nada más que reclamar a YPF por los mismos (incluyendo, pero no limitado a, la suma facturada por EXMAR Energy Netherlands B.V. y Exmar Argentina S.A.U. a la fecha, de aproximadamente u$s 35.300.000)”.

En su comunicado, la compañía belga puntualizó que está “discutiendo la modalidad específica” con el Banco de China y el Deutsche Bank para la reposición de la deuda por u$s 40 millones que había tomado vinculada al contrato por la barcaza.

La plataforma de licuefacción había llegado a las costas de Bahía Blanca a principios de 2019, transportada desde China después de que durante el gobierno de Mauricio Macri se firmaran los contratos (por el alquiler de la barcaza y el servicio de licuefacción de gas) que preveían la exportación de GNL con la mira puesta sobre todo en el futuro de Vaca Muerta.

La barcaza Tango llegó a procesar algunos envíos, el primero de ellos hace casi un año, con destino a Brasil.

Sin embargo, tras el cambio de Gobierno y en particular con el impacto económico de la pandemia, el contrato entre YPF y Exmar quedó en un fuego cruzado interno, con diversas críticas por los costos supuestamente altos.

En ese marco, la petrolera argentina le informó en junio a Exmar que no tenía capacidad de mantener el acuerdo por la barcaza, a lo que la empresa belga respondió iniciando un reclamo arbitral poco después.

Con el acuerdo anunciado ahora se pone fin definitivamente tanto al contrato original como al reclamo.

Como epílogo, la belga informó: “(La barcaza) FLNG de EXMAR, una unidad de licuefacción flotante con capacidad de producción de aproximadamente 0,5 millones de toneladas por año de Gas Natural Licuado, ya está disponible para otros proyectos. La disponibilidad inmediata del FLNG, su historial comprobado y la experiencia operativa son los elementos adecuados para desbloquear rápidamente nuevos mercados para las exportaciones de gas”.