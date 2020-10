Vacaciones 2021: cómo será la temporada de verano en la Costa Atlántica que confirmó Kicillof

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció hoy cómo será la temporada de verano en medio de la pandemia, que comenzará el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 4 de abril de 2021, con autorización a través de la aplicación "Cuidar Verano" y estrictos protocolos.

"Venimos a anunciar que habrá temporada: con protocolos, con cuidados, con responsabilidad y con conciencia", resaltó Kicillof al presentar en el Museo MAR de Mar del Plata los protocolos sanitarios para la temporada turística 2020-2021.

En esa línea, el gobernador bonaerense precisó: "Esta temporada lo primero que vamos a plantear es que va a haber protocolos ¿Se va a poder veranear? Sí, pero no como siempre".

"Es una enorme satisfacción poder estar anunciando que ya sabemos cómo vamos a poder tener una temporada 2021, conviviendo con el virus", enfatizó Kicillof, en el anuncio del que también participaron el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el intendente local de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro.

Además, el mandatario provincial aseguró que la Provincia tenía "todos los números para un desborde del sistema" de salud por el coronavirus, pero resaltó que por el "esfuerzo" de todos los sectores se pudo "pasar esa prueba".

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, informó que la temporada de verano será "extensa", y precisó que comenzará el 1 de diciembre y se extenderá hasta el 4 de abril de 2021.

"Vamos a tener una temporada extensa. La temporada va a comenzar el 1 de diciembre y se va a extender hasta Semana Santa, es decir el 4 de abril del año próximo", enfatizó Costa.

En ese marco, detalló que realizarse un "testeo previo" de coronavirus "no va a ser un requisito para viajar" a la costa atlántica. Según indicó Costa, "no están las condiciones" para realizar "actividades culturales en espacio cerrados" durante la temporada de verano, por lo que no habrá espectáculos teatrales.

"Lamentablemente no vemos que están las condiciones como para poder hoy anunciar que se van a poder realizar son actividades de entretenimiento, esparcimiento o culturales en espacio cerrados", enfatizó.

En esa línea, precisó: "Vamos a trabajar con los diferentes sectores para que se puedan desarrollar en ámbitos abiertos o en otro tipo de condiciones, cumpliendo con los protocolos".

Por último, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró que es una "decisión política del Gobierno nacional" que el país tenga temporada de verano, y aclaró que está vinculado a "poner en valor la importancia del turismo".