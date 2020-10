Impulsan el dragado para el puerto de Mar del Plata

El Ministerio de Transporte de la Nación, que encabeza Mario Meoni, firmó un Convenio de Cooperación Específico para el dragado de mantenimiento con el Consorcio del Puerto de Mar del Plata que mejorará la operatividad del puerto, contribuyendo a incrementar la competitividad de la zona y generando un directo beneficio para los productores de la región.

El aporte estatal será de $ 200 millones. Además, la recuperación de profundidades de navegación adecuadas para el arribo de buques portacontenedores, de cargas de combustibles, pesqueros y pasajeros. Asimismo, el Ministerio de Transporte brindará asistencia técnica a la concesionaria, para encontrar la solución final en el dragado, lo que implicará un recurso determinante en el futuro.

En el Puerto de Mar del Plata se desarrollan actividades de comercio exterior e interior, vinculadas principalmente a la pesca, al abastecimiento de insumos y el despacho de los bienes producidos en su zona de influencia. Se proyecta transformarlo en un puerto internacional de cargas industrializadas.

El plazo de ejecución del dragado es de 36 meses y una vez finalizado permitirá potenciar el movimiento económico regional, dar seguridad a los navegantes, mejorando la operatividad de las embarcaciones con vista a aumentar la exportación de productos frescos industrializados, entre otras potenciales cargas. Por otra parte, contribuirá al afianzamiento y consolidación del proceso de crecimiento continuo de la actividad portuaria y el desarrollo de actividades locales.

El Ministerio, a través de la Subsecretaría De Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante prestará la asesoría y los medios necesarios para la realización de relevamientos, batimetrías y demás estudios complementarios que se requieran para determinar las obras necesarias en el puerto.

A su vez, pondrá a disposición del Consorcio personal técnico para estudiar la viabilidad de futuras obras que puedan evitar el fenómeno de sedimentación del puerto. Por su parte, el consorcio realizará la contratación, supervisión y control de los trabajos.

Se concretarán los trabajos de mantenimiento de profundidades a través del dragado de 440.278 m3 más la acumulación producida hasta que efectivamente se lleven a cabo los trabajos, para alcanzar en el Canal Exterior – Progresivas 1.650 a 2.600 m una profundidad promedio de - 11.60 m, en el Canal Interior –Progresivas 200 m a 1.650 m una profundidad promedio de -9,70 m, en la Zona de Giro una profundidad promedio de -10,00 m, en la Posta de Inflamables una profundidad promedio -8.70 m, y en los Sitios 8 y 9 – Espigón Nº 2 una profundidad promedio de -9,00 m, todas referidas al 0 SHN.

“El presidente Fernández nos pide que pensemos en el desarrollo federal del país, y con Axel venimos trabajando hace mucho y pensando el desarrollo de los puertos. Este puerto de Mar del Plata es central para el desarrollo de los puertos del país, no solo porque es de cargas sino también porque es productivo. Donde hay un puerto público tiene que haber inversiones, en consonancia con las inversiones en el sistema ferroviario para disminuir los costos logísticos. Más inversiones significa más puestos de trabajo, y ese es un objetivo que tenemos: que la logística esté al servicio de quienes generen trabajo y producción”, señaló Meoni.

Por su parte, Sergio Massa agradeció el trabajo del ministro Mario Meoni y del Gobernador Axel Kicillof, y manifestó que “es momento de trabajar unidos”. “Este es un puerto central para toda la Argentina. El presidente planteó que el gobierno nacional iba a ir de la mano con Mar del Plata porque es una de las grandes capitales del país, y una de las ciudades que mejor expresa el federalismo. Tres meses por año todos los argentinos nos encontramos acá” dijo, y continuó “las tres jurisdicciones nos tomamos de la mano para entender que a Mar del Plata no solo no hay que abandonarla, sino que hay que ayudarla a salir. Es tiempo de empezar a construir la Argentina de la post pandemia, de poner en marcha el puerto en su inversión productiva, no solo dragado y planificación, sino en su proyecto de desarrollo económico. Hay un gran esfuerzo de inversión en obra pública para la ciudad, para empezar a pensar en el día de mañana”.

A su turno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo: “Esta es una inversión central. En la etapa anterior se les había cargado el costo de las obras de dragado, pésima decisión porque el puerto no las puede afrontar. Juntos hemos decidido hacer la inversión para el dragado” y sentenció “El puerto en Mar del Plata es una usina de producción y de empleo. En el momento más crítico, mostramos hacia donde ir y de qué manera ir. El puerto de Mar del Plata va a ser un motor de la recuperación de la ciudad y de la provincia. Es clave la inversión y los recursos que se liberan para otras inversiones de importancia”.