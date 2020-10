Impuesto financiero: apoyo del mercado a las exenciones pero dudas sobre el contexto macro

El proyecto de ley que promueve exenciones de Ganancias y Bienes Personales a la inversión en instrumentos financieros en moneda local o aplicados a desarrollos productivos recogió apoyos en el mercado, aunque acompañado de las dudas acerca de la estrategia económica del Gobierno.

En cuanto a la oportunidad, el Ejecutivo envía al Congreso esta medida cuando intenta reorganizar el mercado de capitales en pesos y evitar que los pesos excedentes en la economía se canalicen en demanda de dólares.

Los instrumentos a los que apunta a favorecer el proyecto incluyen los depósitos con cláusula de ajuste, como los plazos fijos UVA, las obligaciones negociables (ON) de empresas nacionales, colocaciones de deuda en pesos para inversiones productivas y los Fondos Comunes de Inversión y fideicomisos financieros que destinen a ellos por lo menos el 75% de su inversión.

Rodrigo Benítez, economista jefe de Quinquela Fondos remarcó que el proyecto presentado, ofrece un enfoque interesante ya que mejora el rendimiento implícito de estos activos con respecto a las inversiones en moneda extranjera. A su juicio, podría beneficiar a la industria de fondos comunes de inversion .

“En parte retrotrae el impacto del impuesto sobre la Renta Financiera de fines de 2017, que tuvo un elevado impacto negativo sobre el mercado de capitales local", señaló Benítez.

"En un mercado como el actual, donde la liquidez en pesos es muy alta, pero esos pesos buscan coberturas contra la inflación y la devaluación, para la industria de Fondos Comunes, resulta importante que se pueda avanzar con el proyecto de ley y que se estabilice el mercado cambiario, para que siga creciendo el mercado de pesos”, dijo Benítez.

Además de poder beneficiar a los FCI, esta medida podría colaborar en darle mayor profundidad a los bonos dólar linked corporativos, subrayó.

En el mismo sentido, Mauro Mazza, research de Bull Market Brokers destacó que toda reducción impositiva es sana.

Sin embargo, criticó que "es más sana cuando no está condicionada" a un período de "parking" que puede ser casi todo el año, como es el caso de Bienes Personales para los activos indexados a variables en pesos.

“Creemos que es una buena noticia para el mercado de ON corporativas, especialmente badlar y dólar linked, que podría verse favorecida por esta medida. Porque hasta ahora las ON pagaban Bienes Personales pero no así los títulos públicos", reseñó.

Y aventuró que, "dada esta iniciativa, podríamos ver una mayor demanda de deuda corporativa dólar linked, principalmente. En ese caso, empresas como IRSA, YPF, PAE, Cresud podrían verse favorecidas con las colocaciones que ya tienen en el mercado, porque podrían demandarse esperando la devaluación y además servirían para evitar el pago de Bienes Personales", recomendó.

"Los bonos de IRSA (IRC4O e IRC5O) están en nuestra lista de preferidas para un primer repaso post medida de ´aliento fiscal´”, comentó Mazza.

Carla Daniele, research de Dracma también saludó que las exenciones impositivas anunciadas "están yendo en la dirección correcta ya que son medidas constructivas y que apelan a los incentivos". Sin embargo, la especialista cree que no logrará alivianar la presión cambiara.

“No creo que las exenciones impositivas alienten la inversión en pesos pese a pesar de que se trate de una medida mejor encaminada ya que apela a los incentivos y no a restricciones -dijo-. La medida en sí misma no ataca el principal problema que es una excesiva presión cambiaria".

A su juicio, "los riesgos cambiarios desalientan cualquier inversión en pesos y mientras no esté resuelto, la demanda de dólares va a seguir”, remarcó.

Similar posición es la de Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI), quien remarcó que, de momento "la incertidumbre acerca del rumbo económico o fiscal plantean interrogantes que una ventaja impositiva no parece que vayan a anular".

“Si bien el incentivo es atractivo para dirigir inversiones a este tipo de activos, podría perder eficacia si no fuera acompañado de medidas consistentes con un peso más sólido”, dijo Abdala.