El leasing se afianza como opción de financiamiento en tiempos de pandemia

La pandemia generó que tanto el sector público como privado debieran rearmarse, adaptarse a la "nueva normalidad". Conseguir financiamiento en momentos de parálisis no solo local, si no también internacional se transformó en una tarea maratónica.

Fue entonces que el Grupo Provincia lanzó una línea especial de leasing para municipios, con el objetivo que pudieran afrontar gastos relacionados con la pandemia. La respuesta fue inmediata y la demanda saltó. Se cerraron 75 acuerdos por casi $ 1.200 millones, cuando el monto inicial era por $ 600 millones. En momento en que las empresas se rearman y muchas de ellas necesitan más tecnología y flotas de traslado, la entidad ya piensa en esta vía como la mejor para acompañar tanto al sector público como privado.

El Cronista habló con la presidente de Provincia Leasing Valeria Dallera, quién explicó por qué esta vía de financiamiento se afianza como la mejor opción para poder acceder a bienes de capital en plena cuarentena, a la vez que promete crecer en los próximos años

¿Cómo fue la experiencia de la línea con municipios y cuáles fueron los bienes más solicitados?

- Originalmente la línea era por $ 600 millones, pero la demanda fue altísima. Llegamos a financiar 75 municipios, algunos todavía en trámite, y elevamos el monto a casi $ 1200 millones. El objetivo era que gran parte de los municipios bonaerenses pudieran enfrentar mejor equipados la crisis sanitaria. Financiamos solo bienes de capital vinculados con temas para mitigar los efectos a pandemia. Lo más demandando fue destinado a obra pública, camiones volcadores, motos niveladoras y ligados a armado de la salud. Tuvo un rol muy importante para los municipios que necesitaban armarse con más ambulancias, equipos de laboratorio o diagnóstico por imágenes. A ellos sumó la compra de pick ups y automóviles para temas de seguridad en policía local.

¿Fue la primera línea para municipios? ¿Cómo se trabajó con privados?

- No, históricamente el 70% de nuestras colocaciones es a municipios, pero fue un esfuerzo muy grande sacar una línea específica a una tasa baja en un momento tan particular. La línea ofrece un plazo de hasta 48 meses, una tasa especial variable desde el 26% anual, un período de gracia de 3 meses y el diferimiento del pago del seguro brindado por Provincia Seguros. También tuvimos una actividad muy fuerte privado en especial empresas esenciales que necesitaban de financiamiento. Las colocaciones privadas este año fueron de unos $ 600 millones. Nos reunimos con las cámaras industriales de la Provincia para trabajar en acuerdos específicos. Con los intendentes no pusimos tope por municipios. Lo armamos financieramente de acuerdo a la capacidad de fondeo para poder devolverlo al sistema.

¿Cómo se trabaja y se proyecta para 2021 con más dudas que certezas?

- Ya armamos una línea con tasas de mercado febrero y marzo una línea específica para privados y para públicos. Seguramente va a estar todo muy ligado a las aperturas que se vayan dando. Se analiza el riesgo de la empresa relacionada con cuentas, balances y capacidad de pago.

¿Piensa que el leasing es una vía de financiamiento que todavía no se reconoce en Argentina y tiene potencial de crecer?

- El leasing es un financiamiento que alcanza hasta 100% del valor del bien que se adquiere y se tiene en cuenta la vida útil del bien para pagarlo, por ejemplo 36 meses. La garantía de que lo paguen es el bien y nosotros somos titulares del mismo hasta tanto se cumpla ese pago. Estados Unidos y Europa tienen el 70% del mercado, en Latinoamérica apenas el 1,2%. Tenemos todo como para crecer en este sentido.

¿Qué beneficio tiene en comparación a un préstamo?

- Tiene muchos beneficios contra otros prestamos porque se financia hasta 100% del bien. Las empresas cuando salen un crédito no consiguen beneficios, mediante leasing tienen beneficios en Ganancias, IVA y eso hace que se reduzca el monto de lo adquirido. Además, las empresas no solo pueden acceder ellas al leasing, también pueden sellar acuerdos para que sus clientes accedan a sus productos por este medio.

¿Cuáles son los países que de la región que más utiliza este tipo de financiación? ¿Cuáles son los desafíos locales para llegar a esa meta?

- Brasil, Chile y Colombia están muy avanzados. A nivel local seguimos trabajando para que así sea y tanto municipios, como sector público provincial y la industria puedan acceder. Me preocupa que muchas empresas están muy golpeadas en sus estados contables y flujos de fondos, pero vamos a salir a pensar con ese sector alguna líneas para ayudarlos en la recuperación.