Quién es quién entre los mayores operadores de dólar financiero

Byma elabora un ranking de renta fija, donde en la operatoria de bonos al menos la mitad es carry cambiario: para hacer contado con liquidación.

Ese ranking lo encabeza justamente la Alyc presidida por el titular de Byma, Ernesto Allaria, Allaria Ledesma, con el 13,87% de market share, prácticamente el doble de participación de mercado por quien le sigue, Galicia Securities, con 7,26%.

Luego viene Neix con 3,55%, PPI con 3,16%, Banco Galicia 3,16%, Balanz con 3,09%, Mariva Bursátil con 2,78%, INTL con 2,62%, Banco Patagonia con 2,58%, Centaurus con 2,49%, SBS con 2,34%, IEB con 2,28%, Cohen con 2,24% e ICBC con 1,96%.

No sólo se lleva por CCL, sino que también se trae. En realidad la mayor parte es neutro: lo que sube es porque hay un extra de llevar más que el traer.

Además, está la diferencia con el CCL de Euroclear que es aún mayor, ya que es una suerte de liqui mayorista, a $ 173, contra $ 168 del CCL común y $ 154 del dólar MEP.

“Eso es por haber sacado a los no residentes del mercado de cable, ya que Euroclear es la transferencia directa al exterior sin pasar por pesos. Lo usan inversores que operan principalmente no residentes y fondos de afuera. Es el dólar mayorista q se opera con bonos, que pasa directo al exterior”, explica un mesadinerista.

“Ahí no había parking, luego lo prohibieron para no residentes y colapsó la liquidez. Ahora el no residente debe operar sí o sí contra pesos. La operatoria del dólar Euroclear es un cable especial, que está falto de liquidez por la normativa del BCRA que impide la operatoria de los no residentes entre las especies C y D”, detallan en las mesas.