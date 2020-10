YPF, Total y Tecpetrol, las tres empresas que más invirtieron en Vaca Muerta

Un relevamiento hecho por el Ministerio de Energía de la provincia de Neuquén muestra cuáles son las empresas que más invirtieron en 2019 y en los últimos ocho años en Vaca Muerta.

En el acumulado de los últimos 8 años, Neuquén recibió u$s 30.351 millones en inversión hidrocarburífera. El ranking de las empresas que más invirtieron lo encabezan YPF (u$s 16.146 millones), Total Austral S.A (u$s 2.878 millones) y Tecpetrol S.A. (u$s 2.257 millones).

Completan el top ten Pan American Energy con u$s 2.134 M, Pluspetrol con u$s 1.378 M, Pampa Energía con u$s 1.226 M, Shell Argentina con u$s 1.098 M, ExxonMobil con u$s 960 M, Vista Oil & Gas Argentina con u$s 778 millones y Chevron Argentina con u$s 597 millones.

En tanto, en 2019 Neuquén recibió en total u$s 4.414 millones en inversiones. YPF invirtió u$s 1.929 millones, Tecpetrol u$s 386 millones, ExxonMobil u$s 351 millones y Total Austral u$s 323 millones.

Le siguen Pluspetrol con u$s 287 millones, Pan American Energy con u$s 285 millones y Shell Argentina con u$s 279 millones.