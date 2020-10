Carlos Melconian: "El país está paralizado"

El economista Carlos Melconian aseguró este sábado que el problema del dólar excede la cuestión de si a 80 pesos es competitivo o si a 170 o más pesos es muy caro. "Que haya brecha cambiaria no es algo nuevo", enfatizó.

Y en esa misma línea explicó: “El problema es que no aprendemos; si miramos los últimos 70 años, menos de la mitad fueron períodos de control de cambios; cuando las brechas son de 30, 35% estamos en la anormalidad, pero hay vida”. En cambio, con brechas de 70, 90 o más del 100% “no hay vida”, señaló.

De acuerdo con las declaraciones del ex presidente del Banco Nación, la brecha cambiaria depende de cuánto dinero “tira” el gobierno a la calle. Y en ese sentido explicó que luego, para que la gente se quede con los pesos, se deben pagar altas tasas de interés, lo que mata el crédito a la producción y genera toda una serie de problemas.

“Una vez más estamos enredados en un rejunte de cosas, sin articulación alguna y donde se dice con autoridad hoy lo contrario de lo que dijo con autoridad una semana atrás”, manifestó Melconian en diálogo con Sábado Tempranísimo, que se emite po radio Mitre.

Para el economista, el problema no es la falta de competitividad, sino el “desaguisado fiscal” -que se sumó a problemas que venían de antes-, y la llegada de la pandemia del coronavirus en medio de esta situación.

“En los años 2000 hicimos la casa de paja, ahora llegó la pandemia y hubo que tirar mucho de un producto que la sociedad argentina rechaza: el peso. Eso va al dólar, y empiezan con el discurso de los narcotraficantes (por declaraciones de Miguel Pesce), que no influye sobre los precios (por dichos de Martín Guzmán), que no tiene nada que ver con la economía real. ¿Otra vez nos van a dar una lección de esas?”, cuestionó el ex titular del BCRA.

Con respecto a la moneda local y extranjera, Melconian afirmó: "Ahora estamos con sobrante de pesos y escasez de reservas; no se puede seguir hisopando día a día a ver si el Banco Central compró o vendió (dólares). El país está paralizado, las empresas no tienen precio, no se sabe si van a entregar mercadería”.

Todo eso es “la parálisis” de la economía, resumió. Y por este motivo, le sugirió al ministro de Economía, Martín Guzmán, que deje de decir que la inflación de 2020 es más baja que la de 2019. “Es tan cierto como irrelevante, porque quedás preso de tus palabras. La inflación va a subir, como subproducto de la política económica”.

“La pandemia aceleró los tiempos, objetivamente fue un piña para el planeta tierra, pero no me vengan a apurar con que son unos fenómenos y los jodió la pandemia”, opinó Melconian haciendo referencia al Gobierno actual.