El Gobierno habilitó el uso de transporte público para los alumnos que vuelven a clases este lunes

En medio del debate por la vuelta a clases, el Gobierno oficializó la medida que asegura que ahora, los chicos que vuelvan a la modalidad presencial tendrán permitido utilizar el transporte público para moverse de sus casas al colegio, lo hizo a través de la Decisión Administrativa 1874/2020. La medida llegó en medio de la reapertura de escuelas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Mediante la Decisión Administrativa 1874/2020 resolvieron exceptuar la prohibición de uso del transporte público a los chicos que tengan que regresar a las aulas, en el contexto en el que la Ciudad de Buenos Aires comenzó con una apertura gradual de los colegios.

La vuelta a las escuelas en territorio bonaerense está prevista para este lunes 19 de octubre. “Exceptúase de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional a los alumnos y las alumnas que asistan a clases presenciales y a actividades educativas no escolares presenciales que se hubieren reanudado”, precisó el texto. Además, según se aclaró en el documento firmado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, la autorización también alcanza a los “acompañantes” de estos estudiantes, en los casos que corresponda. Por otra parte, se aclaró que deberán tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19” a través de la página argentina.gob.ar/circular, ya sea de manera personal “o por medio de sus acompañantes cuando no tuvieren edad suficiente para hacerlo en forma autónoma”. Para esto, se pondrá un nuevo apartado en el formulario a completar con la opción “escolar”, para solicitar la habilitación correspondiente.

Hasta el momento, son un total de 169 escuelas –89 primarias y 80 secundarias– las que están autorizadas a abrir sus puertas.

Entre los considerandos de la Decisión Administrativa que se publicó este sábado, las autoridades señalaron que, en el contexto de la pandemia, “el servicio de transporte público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional autorizado a circular se encuentra reservado a las personas que deban desplazarse para realizar” algunas actividades específicas.

Sin embargo, remarcaron que “en aquellos casos donde los niños, las niñas y adolescentes concurran a las clases presenciales y a las actividades educativas no escolares presenciales, resulta necesario exceptuarlos y exceptuarlas de la prohibición del uso” de este sistema de movilidad, como así también “a su acompañante en los casos que correspondiere”. No obstante, el Ministerio de Salud resaltó que “los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2 por lo cual, con el fin de minimizar el riesgo, se recomienda que este solo sea empleado cuando no se cuente con medios alternativos”.