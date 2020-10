Cristina firmó una carta que acusa a la OEA del "deterioro de la democracia" en Bolivia

La vicepresidente Cristina Kirchner suscribió junto a un puñado de ex mandatarios y ex cancilleres de la región una declaración en la que expresan su “grave preocupación” sobre la posición adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo domingo en Bolivia.

“La OEA carga con una gran responsabilidad en el deterioro de la democracia boliviana este último año”, sostuvieron los firmantes, en tanto que culparon a la a Misión de Observación Electoral de la OEA en las elecciones de octubre del año pasado y su denuncia ante la existencia de un “cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de la votación”, por haber servido de “base para el golpe de estado contra el presidente Evo Morales y la constitución del actual gobierno de facto en Bolivia.

La carta afirma que la denuncia de la OEA “ha sido ampliamente examinada por expertos y académicos de varios centros de estudios y universidades en los Estados Unidos, quienes identificaron que el “cambio de tendencia” denunciado por la OEA no tuvo nada de irregular y que se debió al ingreso tardío de votos de zonas geográficas favorables al MAS”.

“Ante las numerosas evidencias de sus errores, la OEA debió iniciar una investigación de lo ocurrido y un proceso de reflexión de las máximas autoridades de la organización, pero, lejos de asumir de forma reflexiva los graves errores cometidos, el Secretario General Luis Almagro ha nombrado como Jefe de Misión de Observación Electoral a la misma persona que encabezó su misión en 2019. Esta decisión mina la confianza en la transparencia, neutralidad y el carácter técnico de la Misión de Observación Electoral de la OEA y constituye una abierta e irresponsable provocación por parte del Secretario General”, evaluaron.

Además, consideraron que “resulta además de mucha preocupación que, en lugar de condenar los atropellos a los derechos civiles y políticos cometidos por el gobierno de facto de Bolivia y los intentos antidemocráticos de proscribir al MAS y a sus candidatos, y en vez de llamar a elecciones pacíficas y rechazar la creciente y preocupante violencia preelectoral, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro decida dar relieve a las palabras del Ministerio del Interior de Bolivia sobre la posibilidad de “un nuevo fraude” del MAS”.

“Estas actitudes no hacen sino polarizar de forma temeraria un escenario político ya tenso y conflictivo a pocos días de las elecciones. Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional para estar pendiente de que las elecciones del próximo domingo en Bolivia se desarrollen de forma transparente y sus resultados sean respetados”, concluyeron.

La declaración lleva la firma de la vicepresidente Cristina Kirchner y de Luis Ignacio Lula da Silva (ex Presidente de Brasil), Dilma Rousseff (ex Presidenta de Brasil), Ernesto Samper (ex Presidente de Colombia y ex Secretario General de Unasur), Rafael Correa (ex Presidente de Ecuador), Manuel Zelaya (ex Presidente de Honduras). Jorge Taiana (ex Canciller de Argentina), Celso Amorim (ex Canciller de Brasil), Ricardo Patiño (ex Canciller de Ecuador), Jorge Lara Castro (ex Canciller de Paraguay), Hugo Martínez (ex Canciller de El Salvador), Guillaume Long (ex Canciller de Ecuador).

También firmaron Eduardo Valdés (Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Argentina), Juan Pablo Letelier (Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile), Daniel Caggiani (Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Uruguay).