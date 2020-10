Para la OMS, el Remdesivir no reduce la mortalidad de pacientes con coronavirus

El medicamento Remdesivir tiene un efecto muy pequeño en reducir la mortalidad de pacientes con coronavirus y no parece ayudarlos a recuperarse rápido, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que cita el diario The Financial Times.



"Los resultados del muy esperado estudio Solidaridad de la OMS, que analizó los efectos del Remdesivir y de otros tres posibles tratamientos famacológicos en 11.266 pacientes hospitalizados encontró que ninguno de los tratamientos afectó sustancialmente la mortalidad o la necesidad de ventilar a los pacientes", cita el diario The Financial Times.



El antiviral, uno de los primeros en ser usado como tratamiento para el Covid-19, fue uno de los medicamentos usados para tratar la infección por coronavirus del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Tanto el remdesivir como la hidroxicloroquina, el interferón o el lopinavir parecen tener pocos efectos sobre la mortalidad hospitalaria" detalla el medio británico.



Según publica la OMS en su página web el estudio Solidaridad "es un ensayo clínico internacional para encontrar un tratamiento eficaz contra la Covid-19"



El ensayo compara opciones de tratamiento con la norma asistencial para evaluar la eficacia relativa de cada una de ellas frente a coronavirus.



"El estudio Solidaridad tiene por objeto descubrir con rapidez si alguno de los medicamentos estudiados retrasa la progresión de la enfermedad o mejora la tasa de supervivencia", destaca la OMS.