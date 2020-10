Con la suba del dólar se disparan las tasas de los activos en pesos: dónde refugiarse

El rally del dólar contado con liquidación impactó fuerte en las curvas de activos en pesos, con un mayor impacto en los activos de tasa fija. La tasa de interés de activos de este tipo como la caución y las letras de descuento se desplazaron al alza.

La caución a un día se ubica en 25%, con lo que se pone a la par del plazo fijo a un mes. Las letras de descuento también mostraron una suba en sus tasas. Esta dinámica mejora los rendimientos en los Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market y podrían ver mejorar en los flujos. Las tasas reales siguen siendo negativas, factor que limita el potencial de crecimiento.

En el mercado se observó una suba de tasas en los distintos activos en pesos de corto plazo. La tasa de pases subió 500 puntos básicos la semana anterior y 300 puntos la siguiente semana, completando 800 puntos. A su vez, bajaron 100 puntos básicos la Leliq aunque mantuvieron invariante la tasa de plazo fijos tanto minorista como institucional.

La suba del dolar impactó en las curvas de activos en pesos y las LeDes operan ya con piso de TNA en 35%, incrementando rendimientos hasta 42% a febrero 2021. Por el lado de la caución, la tasa overnight (1d) bajó al 25%, sin embargo en los plazos levemente más largos como 7 días y a 14 días incrementó rendimientos al 30%, mientras que a 30 días ya emparda la tasa de colocaciones tradicionales como el plazo fijo (33%).

Esta suba de tasas en el mercado se está trasladando hacia los rendimientos de los FCI money market, ya que gran parte de estos invierten en activos sin riesgo precio tales como las cauciones, cuentas remuneradas y plazo fijo. De esta manera, una suba de tasas en estos instrumentos genera una suba de tasas similar en los rendimientos de los FCI.

Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones (PPI) afirmó que “las tasas están subiendo en escalones pequeños ya que pasaron de 19% al 20/21%, a los actuales niveles de 23% al 24%".

"En promedio, cuando se da un salto en las tasas en el sistema, el diferencial de rendimientos entre los fondos puede ser mayor y abrirse, aunque luego se terminan acomodando dentro de un rango más pequeño, con tasas indicativas terminan convergiendo al promedio. Dado el actual escenario, no creo que las tasas vayan más arriba del 24%, salvo que haya nuevos cambios regulatorios disparados desde el BCRA. Para saldos de muy corto plazo sigue siendo una opción, aunque para un inversor de mayor plazo no creo que hoy sea el vehículo ideal. En su momento los fondos money market llegaron a rendir más que un plazo fijo pero esto ya no se ve hace varios meses”, explicó Corujo.

¿Más flujos hacia los money market?

La expectativa de esta suba de tasas es que se genere un potencial flujo mayor hacia los Fondos de Money Market. Justamente, con tasas mayores y sin riesgo precio, estos fondos ven una mejora en el margen para captar mas cantidad de pesos. Sin embargo, las tasas reales que ofrecen siguen siendo negativas, lo cual limita el potencial del crecimiento de los mismos en términos de flujo de fondos.

Los fondos money market suelen ser utilizados por empresas y ahorristas que buscan darle rendimiento a sus pesos de muy corto plazo.

Marcelo Otermin, presidente de ICBC Investment Argentina estimó que "una mejora de 300 puntos básicos a 400 puntos básicos llevaría los rendimientos al rango del 22% al 23%. La estrategia de los fondos no cambia demasiado ya que la característica es la liquidez inmediata, pero se puede capturar la suba de tasas”.

De todas maneras, la duda mayor radica en el hecho de que los rendimientos que los fondos de mercado de dinero pueden llegar a ofrecer, siguen siendo negativos en términos reales, factor que limita el potencial.

Ezequiel Ferrando, portfolio manager de Mariva Asset Management consideró que "la suba de tasa pasiva hizo que suba la tasa de cuentas remuneradas lo que implica una suba de 200 puntos básicos para el 50% al 60% de la cartera de los money market".

"Subió también la tasa de caución. La emisión soberana dólar linked estresó la liquidez de varios fondos y generó un desplazamiento al alza de la tasa de caución de corto plazo. Por la preocupación por las reservas y dólar, la percepción es que en el corto plazo podríamos ver mayores subas de tasas y en ese contexto, los money market podrían ser un refugio para agarrar esa suba de tasas. No veo una relación que esta suba de tasas genere un boom de los money market y que ingresen flujos ya que la tasa sigue siendo muy negativa en términos reales. Es decir, no es un instrumento que le gane al resto de los activos”.

Debido a este contexto, Ferrando explicó que desde Mariva Asset Management mantienen "la estratega es estar bien cortos, un poco atento a que puedan subir las tasas y sobre ponderamos cauciones cortas y no estirar duration en plazos fijo”.

Aun con rendimientos reales negativos

Los Fondos de Money Market ofrecen retornos que no logran ganarle ni a la inflación y mucho menos a la devaluación del tipo de cambio. Dado este contexto, los inversores optaron por asumir mayor riesgo buscando activos o vehículos con mayor retorno, encontrando a los fondos T+1 como un vehículo para lograr mayor protección ante el deterioro de las demás variables financieras y económicas y buscando proteger el capital.

Corujo afirmó que, en cuanto a los flujos y debido a las tasas bajas de los fondos de mercado de dinero, se observó un traslado hacia los fondos t+1 que ofrecen un retorno mayor

“Lo que vimos en los últimos meses es un corrimiento de los Fondos Money Market a los fondos t+1 debido a lo poco que rinden los fondos de mercado de dinero. A pesar de la suba de tasas, los MM no estarían creciendo, sino que se estarían manteniendo. No hay mucha reacción, entiendo porque las tasas para un inversor minorista siguen sin ser competitivas a un plazo fijo. Muchos inversores van asía fondos t+1 y en los que, gracias las estrategias implementadas, le permiten al inversor ganar algunos puntos más de tasa”, señaló.

En línea con lo que menciona Corujo, Martin Salvo, portfolio manager de Industrial Asset Management agregó que el nuevo nivel de tasa ayuda a corregir esa falta de apetito pero no alcanza y destacó que, por los flujos observados, los inversores se encuentran en busca de mayores rendimientos y activos más sofisticados respecto de los fondos transaccionales.

“Los money market vienen sufriendo rescates últimamente. Me parece que los inversores están buscando instrumentos más sofisticados para lo que no es estrictamente transaccional. La demanda del nuevo bono soberano dólar linked, es un claro ejemplo. En este sentido, da la sensación de que la tasa del 20% anual no compensaba ni el movimiento del tipo de cambio ni la inflación. Esta situación dónde la suba de tasas parece que no alcanza, muchas veces tiene que ver con que el inversor está mirando de reojo lo que sucede con el tipo de cambio cuyos saltos discretos en el corto plazo son difíciles de emparejar con cualquier nivel de tasas”, sostuvo.