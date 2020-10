Cómo surgió #SeamosUno, el proyecto social de iniciativa privada más grande de la historia argentina

La Presidenta de la Red de Diversidad de IDEA y CEO en IBM Argentina, Inés Cura, moderó el primer panel del Coloquio sobre #SeamosUno, el proyecto social de iniciativa privada que, según afirmó, es el "más grande de la historia argentina. No solo por su escala, sino también por su impacto y la gran velocidad en que se ejecutó".

En el marco del 56° Coloquio Anual del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), este miércoles estuvieron presentes el empresario Gastón Remy, ex presidente de IDEA, y el politólogo Rodrigo Zarazaga, Director del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS). Ambos, creadores, inspiradores y líderes en #SeamosUno.

La Presidenta de la Red de Diversidad de IDEA, Inés Cura.

Gastón Remy, ex presidente de IDEA, y Rodrigo Zarazaga, Director del CIAS.

"Ya notábamos muy al principio que en una pobreza estructural, la cuarentena iba a pegar de una manera particularmente trágica, dura", a varios sectores de la población, comenzó diciendo Zarazaga. Y no solo se refirió a la caída del salario de la gente que se ganaba el día con changas o 'cartoneando', sino también a la de los trabajadores independientes, vendedores ambulantes, peluqueros, etc.

"Pensar en que esas familias iban a ver a sus hijos con hambre, la verdad que nos asustaba mucho. Por momentos sentía una parálisis hasta física de pensar que iban a haber más niños y niñas con hambre", confesó el politólogo mientras relataba cómo surgió el proyecto social que brindó ayuda a un millón de familias.

Fue tras esa sensación cuando, de forma inmediata, agarró su celular y se comunicó con sus pares. "Ahí venían Gastón como presidente de IDEA con otros, trabajando en una idea. Y siento que recogieron el guante y dijeron 'no podemos mirar esto desde el balcón'", por lo que a partir de ese momento, se sumó a la iniciativa "todo el staff de IDEA".

"Yo siento que es un proyecto que nace de decir: 'no puede haber niños y niñas con hambre en este país'", aseveró.

El chat entre los líderes del proyecto #SeamosUno.

Remy contó que esta idea se planteó antes de que decretaran la cuarentena en la Argentina, con el objetivo de ponerse "a disposición de un tsunami" que se avecinaba, de manera "muy fuerte". Y en la misma línea, agregó: "Dijimos: 'algo tenemos que hacer'. Pensábamos más por el lado sanitario, pero Rodrigo dijo: 'ojo, paren. Vayamos por el lado del hambre'".

El plan se puso en marcha a los pocos días de tener la idea, que apuntó a "unir dos mundos". En ese sentido, el ex presidente de IDEA ilustró: "Muchas veces tenemos 'argentinas' que no se hablan, no se miran. Y creo que #SeamosUno rompe con ese paradigma para ir al encuentro, dejar de lado diferencias y abocarnos a un proyecto común".