Dólar: reservas cada vez más delgadas complican la oferta al mercado

Aunque las reservas brutas del Banco Central rondan los u$s 40.000 millones, los analistas advierten por la caída de capacidad de acción en el mercado cambiario: a la cifra hay que descontarle más de u$s 10.000 millones de encajes, los depósitos de los ahorristas en los bancos, y el swap de monedas con el Banco Central de China, equivalente a u$s 18.500 millones.

Por lo tanto, las reservas netas descienden a aproximadamente u$s 6259 millones, al descontarse los encajes de los depósitos de los bancos. De acuerdo con esos números, a los que deberían descontárseles el oro y los derechos especiales de giro (DEG, del FMI), las reservas de libre disponibilidad serían apenas u$s 169 millones al 2 de octubre pasado, según Ecolatina, porque se le debe descontar el oro y los derechos especiales de giro. La cifra varía de acuerdo con los analistas, dado la demora y la forma de cálculo del Central. EcoGo, por ejemplo, las estima en los u$s 500 millones.

Por eso, los niveles de reservas se elevaron a modo grieta en el debate entre el ex presidente del BCRA Guido Sandleris y el actual vicepresidente de la autoridad monetaria, Jorge Carrera. Sin embargo, los niveles actuales son la preocupación económica de mayor relevancia.

"En el acumulado enero-agosto las reservas internacionales se redujeron en u$s 2006 millones, producto de una caída de u$s 3369 millones por déficit en transacciones y un efecto contable positivo por la revaluación del oro y de otros activos de reservas ante la depreciación del dólar por u$s 1363 millones", precisan desde Quantum, la consultora de Daniel Marx.

Ayer, el Banco Central informó que las brutas habían caído a u$s 40.838 millones, u$s 196 millones menos que el viernes con una baja de u$s 540 millones en siete días. Sin embargo, la autoridad monetaria explicó que la pérdida se originó mayoritariamente por una caída en la cotización del oro de 2% en dos jornadas.

“En este marco, cuestiones tales como una eventual monetización del acuerdo con el Banco Central de China, que se refleje en el incremento de las reservas líquidas disponibles, constituirían un complemento de las decisiones tomadas para disminuir las presiones existentes en el mercado de cambios”, agregan en Quantum.

Para la Fundación Libertad y Progreso, las reservas internacionales netas se ubican en torno a los u$s 7800 millones: “Vale aclarar que no todas las reservas netas son líquidas ya que se incluye al oro por casi u$s 3900 millones y los derechos especiales de giro (DEGs) por alrededor de u$s 2800 millones. Sólo u$s 1100 millones de las reservas internacionales netas son de rápida disponibilidad, lo cual agrava aún más el problema ya que el poder de fuego para una acción rápida es aún más limitado”.

Para PPI, “las reservas de libre disponibilidad son negativas en u$s 1100 millones o, en el mejor de los casos, dependiendo de los pasivos que se deducen, escasamente positivas en unos u$s 2000 millones”.

El Gobierno confía en que el sector agropecuario “beneficiado” por la baja reciente de las retenciones, empiece a liquidar mayor cantidad de granos generando un mayor ingreso de dólares. La realidad, es que el precio al cual los productores liquidan sigue siendo bajo con el nivel de retenciones (hoy 30% en la soja) más la brecha del dólar respecto al MEP o informal. Los productores liquidan lo mínimo y necesario para cubrir gastos y capital de trabajo, especulando también con una devaluación del dólar oficial en los próximos meses.

“Al igual que en el resto de los activos financieros, se necesita un cambio fuerte de expectativas para cambiar la tendencia. El ritmo actual no es sustentable y las consecuencias son peligrosas: en los próximos meses, la inflación será una variable que llamará más la atención y traerá preocupaciones de mantenerse la dinámica actual”, concluyen desde PPI.

“La oferta de dólares de la cosecha gruesa puede brindar un alivio efectivo al Banco Central en el segundo trimestre de 2021. Sin embargo, Argentina debe navegar estos meses donde las liquidaciones resultan menores por cuestiones estacionales. Cada vez resulta más importante que las medidas se dirijan a organizar un set de políticas que no profundicen la dominancia fiscal de la política monetaria y la represión financiera porque aumentan el viento cruzado para la estrategia financiera del Gobierno”, precisan desde Delphos.