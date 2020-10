Amplían el ATP europeo hasta junio y los Estados podrán cubrir costos fijos de empresas

La Comisión Europea amplió por seis meses, hasta junio de 2021, la vigencia de las normas excepcionales sobre ayudas públicas e incluyó una novedad: los estados miembro podrán cubrir una parte de los costos fijos de empresas que se encuentran en problemas por la pandemia de coronavirus, hasta un límite de u$s 3,53 millones.

Bruselas evaluó conveniente prolongar la vigencia del Marco Temporal de Ayudas de Estado, que permite a los gobiernos europeos adoptar medidas de apoyo a su tejido empresarial que en unas circunstancias normales estarían prohibidas.

Los servicios económicos del Ejecutivo comunitario dan por seguro que durante los próximos meses los países tendrán que seguir decretando restricciones a la movilidad y, por tanto, la actividad económica no habrá recuperado la velocidad anterior al brote del Covid-19, y el escenario seguirá pesando sobre las finanzas de las empresas europeas, apuntó Europapress.

En consecuencia, la Comisión Europea decidió prorrogar hasta el 30 de junio de 2021 la vigencia del Marco Temporal sobre Ayudas de Estado, cuya fecha límite hasta ahora era el 31 de diciembre de este año. Las disposiciones sobre recapitalizaciones de empresas se extienden, por su parte, hasta el 30 de septiembre de 2021.

Estados y empresas

En cuanto a la novedad de que los Estados miembro del bloque podrán cubrir parte de los costos fijos de empresas en dificultades, cada una de estas ayudas estará limitada a u$s 3,53 millones, una cifra que el Ejecutivo comunitario elevó tras consultar a las capitales, ya que en el borrador anterior estaba fijada en u$s 2,35 millones.

En particular, los socios comunitarios podrán cubrir hasta un 90% de los costos fijos de pequeñas y medianas empresas y hasta un 70% en el caso de compañías más grandes, siempre respetando el umbral máximo absoluto.

El objetivo: mantener la capacidad productiva

El objetivo es que las empresas que tienen que afrontar una demanda menor a la esperada por el impacto del Covid-19 no se vean obligadas a reducir su capacidad productiva durante los próximos meses y puedan retomar su nivel de actividad previo a la crisis cuando sea posible.

Para poder optar a estas ayudas las empresas tendrán que demostrar que sus ingresos sufrieron un desplome de al menos 30% en un periodo determinado. Además, no podrán solicitar esta cobertura aquellas firmas que ya se encontrasen en problemas antes del 31 de diciembre de 2019.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario reformuló las condiciones para la salida de un Estado del capital de una empresa. La novedad se refiere en concreto a aquellos casos en los que el Estado ya formaba parte del capital de la compañía antes de la medida de recapitalización necesaria en el marco de la pandemia.

Con esta enmienda, los Estados podrán salir del accionariado de estas empresas si así lo estipula una evaluación independiente, con el objetivo de volver a su accionariado anterior y garantizando la competencia en el mercado único.

Impulso a las exportaciones

Por último, la Comisión Europea prorrogó también hasta el 30 de junio de 2021 la flexibilización de las normas sobre ayudas públicas a la exportación a corto plazo, con el objetivo de seguir facilitando de forma temporal la concesión de coberturas estatales en operaciones en las que no estarían permitidas normalmente.

La normativa actual, en vigor desde 2013, establece que los aseguradores estatales no pueden asegurar créditos a la exportación a corto plazo en el caso de los "riesgos negociables" que son aquellos con un periodo de riesgo máximo de menos de dos años con respecto compradores de países que están especificados en una lista.

La lista, en concreto, está compuesta por todos los estados miembro a excepción de Grecia, Australia, Canadá, Islandia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Estados Unidos.

En marzo de este año, Bruselas tomó la decisión de sacar a todos estos países de la lista para que los Estados miembros pudieran respaldar operaciones comerciales con estos países dentro de las características previstas.

Tras consultar a las capitales, el Ejecutivo comunitario ha concluido que se siguen dando las circunstancias que avalaron entonces esta decisión, es decir, las dificultades del sector privado de seguros para avalar créditos a la exportación de firmas europeas.