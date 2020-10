Santiago Cafiero: "La agenda no la establece Cristina Kirchner"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo este martes que los manifestantes que se concentraron ayer en el Obelisco y en distintos puntos del interior del país están "identificados con un partido político que no acepta que perdió las elecciones hace un año".

"Creemos en el derecho a manifestarse; es parte de la democracia. Pero también hay que aceptar la diversidad; no son la gente, no son todos, no son el pueblo; la Argentina es mucho más diversa", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a radio Continental.

De esta forma se refirió a los manifestantes opositores que se concentraron ayer para rechazar políticas públicas impulsadas por el Gobierno, en una protesta convocada por las redes sociales bajo el hashtag #12O y que mostró variadas consignas, entre ellas, cuestionamientos a las restricciones que impone la pandemia de coronavirus.

Cafiero consideró que la manifestación de ayer estuvo "claramente muy fogoneada por la oposición, y los principales dirigentes de Juntos por el Cambio".

"Nosotros siempre sostenemos lo mismo. Este tipo de manifestaciones hace que tengamos que contar más casos porque provoca aglomeraciones", apuntó. Y asimismo añadió: "El 17 de Octubre es una fecha muy importante para nosotros, apoyamos una manifestación virtual, no una marcha. Esa es la diferencia. Nosotros recompusimos un sistema de salud que estaba destruido".

Si bien aclaró que "Hay derecho a manifestarse", el jefe de Gabinete aclaró que "ellos no aceptan el resultado de las elecciones".

"La agenda no la establece Cristina Kirchner. Nuestra agenda es abandonar el modelo de especulación financiera. Queremos poner a la Argentina de pie para generar empleo", afirmó, al tiempo que sentenció: "El ex presidente Mauricio Macri está enojado que nosotros nos juntamos. Ellos quieren que el peronismo se pelee con Cristina o con Alberto Fernández”.

Con respecto al regreso del fútbol, Cafiero informó: "Con la Asociación de Fútbol venimos trabajando muy bien, lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad".

Y por último, en lo que respecta al Observatorio Nodio, el funcionario aseveró: "La oposición se opone antes de leer las cosas como pasó tantas veces".