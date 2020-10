Anticipan otra semana caliente para el dólar financiero y el blue

El fin de semana largo podría haber sido apenas una pausa en la escalada de la brecha en el mercado cambiario. Aunque hubo distintos trascendidos en los tres días de descanso que siguieron al viernes en el que el dólar blue saltó 9 pesos y terminó en $ 167, la expectativa es que ante la falta de señales concretas por parte del Gobierno, la tendencia no se revierta en los próximos días.

En la city porteña dudan del impacto que pueda tener en la brecha que el Banco Central (BCRA) anime a los bancos a ofrecer la venta del dólar MEP en sus homebankings y aplicaciones. Si bien trascendió que la autoridad monetaria echaría mano a este mecanismo para descomprimir el mercado paralelo, en el mercado no abunda el optimismo respecto a su potencial impacto. "Si el BCRA está preparando otra medida detrás de esto, todavía no lo conocemos, pero en el corto plazo no vemos mayor impacto", dijo a este diario el vocero de un banco en estricto off. Incluso hay quienes remarcan que esta opción ya funciona en distintas entidades desde mediados del mes pasado y no ha logrado achicar la brecha con el oficial.

El economista Hernán Hirsch afirmó: "Aunque la medida puede generar mayor fluidez en el mercado, no veo que tenga gran impacto. La mayoría de la gente va a preferir el mercado informal".

En sintonía, un gestor de fondos comunes sumó: "A menos que el Banco Central deje de liquidar reservas todos los días, la brecha va a seguir subiendo. Es un circulo vicioso. Es bueno saber que el BCRA no intentará controlar la situación por el lado de mayores restricciones, pero la sensación es que no les está funcionando ningún método".

Matías Rajnerman, de Ecolatina, sostuvo: "En el mercado oficial puede haber un salto o un endurecimiento del cepo que afecte a las importaciones. Eso puede pasar, la situación es muy delicada pero si ocurre será de un momento a otro. Con los dólares paralelos la tensión va a seguir. Cuando uno analiza esos dólares descontando la inflación, se ve que supera al tipo de cambio de 2002, es decir que no tiene referencia en la economía real, y sin embargo las tensiones se mantienen. No veo que ni el dólar blue ni el contado con liqui bajen en el corto plazo".

El consenso es que las cotizaciones paralelas no cedarán: "Si bien puede calmarse la tensión sobre el blue, dado que la demanda crece en los primeros días del mes, cuando la gente tiene más pesos, veo presión en el contado con liquidación, no hay posiciones a la venta", dijo un operador bursátil.