Banco por banco todos los descuentos con tarjetas por el Día de la Madre

Se viene el Día de la Madre y los bancos lanzaron promociones con descuentos de hasta el 40% más cuotas para impulsar el consumo en la última fecha fuerte antes de la Navidad.

Debido al confinamiento obligatorio, que si bien avanzó en la apertura de locales mantiene cerrados los shoppings en AMBA, la mayoría de las promos alcanza también a las compras online para que los clientes puedan acceder a los descuentos sin salir de sus casas.

En el caso del Banco Provincia, hay descuentos de hasta 20% y 12 cuotas sin interés en electro, belleza y bienestar entre el 12 y el 31 de octubre, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en comercios adheridos para venta online o telefónica.

Ante la nueva normalidad, sumaron descuentos del 30% en espectáculos online del 13 al 31 de octubre, experiencias y cursos virtuales, además de los habituales en librerías e indumentaria y cuidado personal.

El ICBC lanza fuertes descuentos entre el 16 y 17 próximos. Para la cartera General es un 25% + 3 cuotas, con tope de $ 2500 por transacción; para cartera General Payroll 35% + 3 cuotas y tope $ 2500 por transacción; para cartera Exclusive 30% + 3 cuotas y tope $ 3000 por transacción, mientras que en Exclusive Payroll trepa a 40% + 3 cuotas hasta $ 3000 por transacción. Entre las marcas alcanzadas figuran Portsaid, Desiderata, Wanama, Cook, Ver, Viamo y Grimoldi.

También hay descuentos de entre el 25% y 30%, depende cartera de cliente, para tiendas Lacoste, Dexter, Moov, Stock Center, Swatch, Style Watch y perfumerías Juleriaque y Get The look. La promo alcanza a los shoppings del interior que se encuentran abiertos con descuentos de hasta el 40%.

Banco Macro lanzó promociones especiales por el Día de la Madre con beneficios del 20% y hasta 3 cuotas sin interés en la compra de indumentaria. Por su parte, los clientes Macro Selecta accederán a un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Los comercios de indumentaria pueden contar con la posibilidad de realizar las compras en forma online.

Además, los clientes contarán con un beneficio del 10% de ahorro, hasta 6 cuotas sin interés, sin tope de devolución en perfumerías del país. Shoppings en AMBA y GBA no aplican debido a que se encuentran cerrados por el ASPO.

Banco Galicia lanzó un especial ´Vamos los Jueves' el 8 de octubre del Día de la Madre con 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés para clientes, 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés para clientes Galicia Éminent en perfumería, joyerías y librerías. Además, podrán acumular más ahorro canjeado puntos Quiero! en marcas adheridas. Alcanzó también descuentos en Falabella tanto en tiendas habilitadas como vía ecommerce y descuentos del 10% en perfumerías, maquillas, tiempo libre, biciletas y fitness.

En el Banco Ciudad las promociones abarcan compras de indumentaria, accesorios, perfumes y cosméticos, entre otros rubros; también productos en el Programa de Puntos Ciudadmegusta! y ofertas en el market place Tienda Ciudad. Durante los días 12 y 13 de octubre, el Ciudad ofrece hasta 25% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito en Swatch y Style Watch, y en diversos rubros en las tiendas de Falabella. Además, para la compra de indumentaria, brinda un 25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito, desde el miércoles 14 hasta el viernes 16 de octubre inclusive, en XL, Ver, Tucci, Portsaid, Desiderata y Markova, entre otros.

En el caso del BBVA, entre el 13 y 14 de octubre ofrece 30% de descuento y tres cuotas sin interés en los centros comerciales de Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Nordelta.

Además, en Shop, la plataforma de ‘e-commerce’ de BBVA, se pueden encontrar todos los productos, servicios y promociones exclusivas para clientes de BBVA. Para acceder sólo es necesario ser cliente del banco y tener una tarjeta de crédito Visa o Mastercard BBVA.

Banco Santander llevará adelante el 16 y 17 de octubre el 'One Shot Women' especial Día de la Madre que comprende un 35% ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en Indumentaria.

También beneficio en perfumerías y joyería de 10% ahorro y hasta 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. El beneficio es para tarjetas Santander Women, beneficio al que pueden adherir mediante la App, online banking y también se pueden adherir en el momento y obtener el beneficio escaneando el código QR en el comercio ahderido. Se suman beneficios para comprar en grandes marcas como Paruolo, Paula Cahen D’anvers, Portsaid, Sarkany, Prune, Cher y shoppings adheridos.

El Banco Comafi ofrecerá entre el 12 al 16 de octubre, 20% de descuento y 3 cuotas sin interés en Falabella, tanto presencial como online, abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Banco Comafi, con un tope de reintegro de $ 1000. Para los Clientes Comafi UNICO, 30% de descuento y 3 cuotas sin interés con un tope de reintegro total promoción $ 2500. El 15 y 16 de octubre, 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard en toda la web de Mercado Libre; y el 17 y 18 de octubre 40% de descuento en Rappi abonando con Visa Débito Comafi, un tope de reintegro total promoción $ 1000.

Este martes 13 de octubre el Banco Itaú ofrece con sus tarjetas de crédito hasta 35% de descuento y 3 cuotas sin interés con un tope de devolución de hasta $ 2500 en las principales marcas de moda online como Miska, Natalia Antolin, Maria Cher, Paula Cahen D ´Anvers, Prune, Juanita Jo, Lazaro, Swatch; Grimoldi para nuestro segmento Premium.