Dólar ahorro: el plan de los bancos para que la gente pueda venderlos a un precio libre

Los principales bancos de la Argentina, a través de las cámaras que los nuclean, presentaron una propuesta al máximo nivel del Banco Central, para que la gente pueda vender en los bancos los dólares ahorro que tengan, y que se los paguen al valor a lo que se compra actualmente el cupo de los u$s 200, que es de casi $ 140.

"Hay dos beneficios: que los dólares queden en las cuentas y por lo tanto en las reservas del BCRA, y que el dinero no se vaya a la economía en negro. Una vez que fuiste al blue queda fuera de tu declaración jurada. Eso implica una caída de la recaudación", revela el CEO de un gran banco que participo de las conversaciones con el regulador.

En síntesis, la propuesta de los banqueros es: dólar libre para ahorro, con un mercado abierto y transparente. Sin máximo, compra y venta libre, como en todo el mundo. "Vemos bien liberar dólar ahorro y no mandar a la gente a las cuevas", señala el banquero.

Sin embargo, en el BCRA prefieren otro camino para evitar un desdoblamiento. "Nos inclinamos por facilitar la oferta a quienes tienen dólares blancos y no saben venderlos en el MEP. En este ambiente no se tiene idea de la cantidad de gente que no conoce lo que es el dólar Bolsa, no llega al 3% de la población quienes sí lo saben. Al reducir el parking a cero y permitir que se abran cuentas comitentes se hizo posible", indicó una alta fuente del BCRA.

"Los bancos son Alyc, por lo cual pueden vender títulos contra dólares de sus clientes y después venderlos contra pesos. Tienen que ajustar sus home banking", impulsan en el directorio del Central.

Pero las entidades ponen reparos: "Poner dólar MEP en home banking es un desarrollo tecnológico que casi ningún banco tiene disponible. El problema es tecnológico. El MEP apunta a un mercado muchos más sofisticado, el gran público no sabe de títulos, no está popularizado entre la gente".

"El público masivo está acostumbrado a sacar los dólares del banco y venderlos en el blue. Algunos agentes de Bolsa tienen más desarrollado el mecanismo para operar MEP. Los bancos no tienen tanta especialización, por lo que no será algo que pueda estar de la noche a la mañana. Hay que orquestar para que se pueda comprar el título y venderlo al instante, lo cual implicaría un cambio cultural gigante, se lo tendrían que dar resuelto al ahorrista, porque le puede asustar decirle que tiene que comprar un bono en dólares para luego venderlo en pesos. Doña Rosa no lo haría", se sincera el directivo de un banco.

En el Central destacan que la posibilidad de vender dólares a través del mercado está abierta desde mediados de septiembre, cuando se eliminó el parking para personas humanas: "Se puede vender los dólares ahorro comprados antes del 15 de septiembre. Las personas que compraron dólares ahorro después del 15 de septiembre tienen que esperar 90 días (no pueden vender tampoco el stock previo).Hay algunos bancos que están incorporando la forma de operar más simple por las app, pero no hay ningún cambio ni desdoblamiento ni nada. Algunos operadores ya lo estaban ofreciendo en sus aplicaciones. Tampoco hay previsto sacar ninguna nueva norma ni conversaciones sobre el punto".

En la City hay una gran expectativa de cómo abrirá el mercado el martes, luego de que el viernes varios cambistas del blue dejaron de vender y sólo se limitaron a comprar: "No pueden entregar mercadería si no pueden cerrar la posición. No hay contraparte", explica un mesadinerista.