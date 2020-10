Vuelta a las aulas: ¿las escuelas están preparadas?

Desde que se inició el aislamiento social preventivo y obligatorio, el 20 de marzo, las clases presenciales se convirtieron en una de las actividades que quedó más relegada en cuanto a las posibilidades de regreso a la normalidad. Durante estos meses la educación se volcó a la alternativa virtual, aunque muchos alumnos perdieron contacto con las instituciones educativas.

Durante este tiempo, cinco provincias tuvieron experiencias de regreso a la presencialidad: Catamarca, San Juan, Formosa, La Pampa y San Luis. Las primeras dos tuvieron que dar marcha atrás por las complicaciones de la situación epidemiológica. Sin embargo, la semana pasada el ministro de Educación Nicolás Trotta se reunió con sus pares de las provincias y autorizó el regreso de las clases presenciales.

Ante esta situación, el Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) dio a conocer un relevamiento realizado en establecimientos educativos de gestión privada, realizado en agosto. Allí se recaba información de 1400 escuelas del país y da cuenta cuáles podrían ser las adaptaciones que deben realizarse para que se efectivice el regreso a las aulas de acuerdo a los protocolos acordados.

Por ejemplo, ante la detección de un caso sospechoso de Covid-19 se debe contar con un lugar para aislar a la persona. Sin embargo, el 68% de las escuelas relevadas no tiene un espacio o aula de primeros auxilios que se pueda adaptar para tal fin. En esa línea, si bien el 90% cuenta con un botiquín de primeros auxilios, el 23% no tiene los elementos adecuados para su uso.

Por otro lado, el 30% de los establecimientos cuenta con más de 30 alumnos por clase. Esto constituye una sobrecarga, según el informe, muy importante al momento de “analizar los riesgos físicos, mentales y psicosociales del trabajo docente, que guarda relación directa con el estado de salud del colectivo de trabajo, y los riesgos de propagación del virus”.

Ante este escenario, el secretario general de SADOP Jorge Kalinger sostuvo que los docentes “queremos volver a dar clases presenciales, pero niños y docentes necesitan reglas y condiciones epidemiológicas claras y seguras para el regreso. Nadie quiere correr riesgos innecesarios”. En esa línea, el dirigente que forma parte de la CGT agregó que las clases “deben” ser presenciales y que extrañan el vínculo. Pero, a la vez, sostuvo que “queremos volver sin riesgos, bajo condiciones sanitarias que garanticen la salud de todos”.

Otra de las cuestiones señaladas es que durante los meses de trabajo a distancia, en el 45% de los casos no se respetó la jornada legal que existía antes de la pandemia. Además, en el 41% no se espetó el derecho a la desconexión. Para el 25%, además, el salario no se abonó íntegramente en la fecha que correspondía.

En cuanto a las instalaciones, el 40% marcó que la cantidad de baños no es adecuada en relación a la cantidad de alumnos y docentes. Y en el 25% no es suficiente el agua para la limpieza y funcionamiento de los baños.

En el 43% de los establecimientos, además, no se garantiza el mantenimiento en cuestiones de iluminación y ventilación. Este último punto adquirió una especial relevancia por la forma de circulación del coronavirus.