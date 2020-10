Trump busca mostrarse fuerte en la recta final de la campaña: "Parece que soy inmune" al Covid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que ya no tiene el coronavirus y que además es "inmune" al Covid-19 tras haber desarrollado anticuerpos, por lo que espera reanudar en breve la campaña en pro de su reelección en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

"Sí, y no sólo eso. Parece que soy inmune. Puedo salir del sótano, aunque lo hubiera hecho de todas formas", desafió Trump ante Fox News cuando le preguntaron si su médico le dijo que ya no tiene coronavirus. Hasta ahora no hubo ninguna confirmación oficial de que Trump haya dado negativo en una prueba del coronavirus.

Habló de sí mismo en tercera persona. "El presidente está en muy buena forma para luchar las batallas", dijo Trump. "He derrotado a este horrible y loco virus de China (...). He superado el mayor de los exámenes, con las mejores notas, y estoy en una forma estupenda. Le diré que me siento fantásticamente. Me siento muy bien", aseguró una y otra vez.

Tras el dominó de contagios en la Casa Blanca desde que a él le confirmaron su infección el 1 de octubre, ahora aseguró que sus médicos "dicen que estoy totalmente libre de contagios. No contagio".

Ayer, salió a un balcón de la Casa Blanca y habló 20 minutos ante seguidores, sacándose el barbijo apenas empezó, y haciendo hincapié en la consigna de "ley y orden".