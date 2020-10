Luego del coronavirus, Trump prepara su primer acto de campaña en persona

El presidente de EEUU, Donald Trump, protagonizará hoy su primer acto en persona, una semana después de ser diagnosticado con coronavirus, un discurso ante cientos de personas en la Casa Blanca, y el lunes volverá formalmente a la campaña con un mitin en el estado de Florida.

Trump convocó a cientos de invitados en el jardín sur de la Casa Blanca para dar un discurso sobre “ley y orden”. El mandatario mantendrá la distancia de los asistentes y les hablará desde el balcón situado fuera de la Sala Azul, en la planta principal de la Casa Blanca, precisó una fuente. El mandatario, que aseguró que ya no es contagioso a pesar de que los expertos no tienen claro que sea así, reveló además que el próximo lunes dará su primer mitin. “¡Estaré en Sanford, Florida, el lunes para un mitin multitudinario!”, señaló Trump en su cuenta twitter. Mientras tanto, la Comisión de Debates Presidenciales canceló el debate de Trump y Joe Biden, previsto para el 15 de octubre, por desacuerdos respecto al formato.

Will be in Sanford, Florida on Monday for a very BIG RALLY! https://t.co/TTOlHJT8kr